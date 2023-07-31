Chế Tạo Gian Nan của 'anh nhỏ' Đàm Tùng Vận và Tống Tổ Nhi, netizen không hài lòng phim ở 1 điểm liên quan đến nữ chính

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Chế Tạo Gian Nan do Trương Tân Thành và Tống Tổ Nhi đóng chính đã chính thức đóng máy. Được biết, kể từ khi khai máy đến nay dự án luôn nhận sự chú ý liên quan đến tạo hình lẫn drama liên quan đến nữ chính.

Theo đó, tạo hình thập niên của Tống Tổ Nhi gây thương nhớ khi mang đậm vibe của các mỹ nữ Hong Kong ngày xưa. Được biết, cô nàng luôn được biến đến là nữ diễn viên trẻ sở hữu nhan sắc gây thương nhớ đối với mọt phim trong cả tạo hình cổ trang lẫn hiện đại.

Chế Tạo Gian Nan được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả A Nại. Lấy bối cảnh cuối những năm 90, nội dung kể về quá trình lập nghiệp và tồn tại trong giai đoạn thương nghiệp bị kìm kẹp gắt gao giữa vấn đề chính sách và thị trường. Bộ phim sẽ được phát hành trên nền tảng iQIYI và Tencent Video.

Trong phim, Tống Tổ Nhi vào vai Thôi Băng Băng, cô nhân viên ngân hàng cho vay xinh đẹp, ngay thẳng và thông minh. Sau này cô được giới thiệu xem mắt với Liễu Quân (Trương Tân Thành). Tình yêu giữa hai người chớm nở, dần vững chắc hơn sau thời gian tiếp xúc và quyết định đi đến kết hôn.

Mặc dù nhan sắc cổ điển của Tống Tổ Nhi là điểm cộng nhưng cô nàng lại gây tranh cãi vì nghi vấn đóng 2 phim Khom Lưng và Việc Chế Tạo Gian Nan cùng lúc. Đây là vấn đề cấm kỵ đối với diễn viên vì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lịch trình, tiến độ và chất lượng của cả quá trình quay phim.

Theo nam chính Khom Lưng - Lưu Vũ Ninh cho biết, đến cuối tháng 5/2023, đoàn phim mới hoàn thành hết các cảnh quay và đóng máy. Một số hình ảnh trong Việc Chế Tạo Gian Nan lại cho thấy nữ chính Tống Tổ Nhi đã bắt đầu gia nhập đoàn phim từ cuối tháng 4.