Chiết Yêu của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh chứng minh sức hút với khán giả bằng một việc?

Sao quốc tế 23/06/2023 11:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Chiết Yêu do Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh đóng chính đã chứng minh sức hút với khán giả bằng một việc.

Những ngày qua dự án Chiết Yêu (tên cũ: Khom Lưng) do Tống Tổ NhiLưu Vũ Ninh đóng chính đã chính thức đóng máy sau 105 ngày quay tại Hoành Điếm. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án này đã chính thức phá mốc 500.000 lượt đặt xem trước trên nền tảng Tencent. Cho thấy sức hút của dự án này khá cao dù sở hữu dàn diễn viên có tên tuổi không quá nổi bật.

Chiết Yêu của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh chứng minh sức hút với khán giả bằng một việc? - Ảnh 1

Trước đó, đoàn phim cũng tung ra trailer vào ngày hội chiêu thương của bộ phim. Đáng chú ý, Tống Tổ Nhi nhận nhiều cơn mưa lời khen vì rất phù hợp với tạo hình cổ trang lần này. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét ngũ quan tinh tế, nhẹ nhàng. Đặc biệt, ánh mắt buồn man mác, rơi lệ của cô nàng cũng được khen ngợi hết lời vì vô cùng diễm lệ và chạm đến trái tim của khán giả.

Chiết Yêu của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh chứng minh sức hút với khán giả bằng một việc? - Ảnh 2Chiết Yêu của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh chứng minh sức hút với khán giả bằng một việc? - Ảnh 3

Chiết Yêu có kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết Khom Lưng của nhà văn Bồng Lai Khách. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình đầy ân oán của Ngụy Thiệu (Lưu Vũ Ninh) và Kiều Man (Tống Tổ Nhi). Ngụy Thiệu vì mất cha mà trải qua nỗi đau khôn cùng, khiến anh phải dốc sức mà gồng gánh cả gia tộc. Trong thời thể loạn lạc, Ngụy Thiệu dẫn theo tộc nhân để rửa sạch mỗi thủ năm xưa nhưng trong quá trình đó lại nhận ra bách tính cần hòa binh hơn là chiến tranh và bảo thủ. Vì bách tính, anh ngỏ lời liên hôn với con gái của Kiều gia, gia tộc từng phản bội nhà họ Ngụy năm xưa. Lúc này, nữ nhi nhà họ Kiều là Kiều Man cũng bị thúc giục liên hôn.

Chiết Yêu của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh chứng minh sức hút với khán giả bằng một việc? - Ảnh 4

Kiều Man luôn biết rằng Ngụy Thiệu lấy mình chẳng qua cũng chỉ là kế hoãn binh, lại nghe đồn rằng Ngụy Thiệu là một ma đầu khát máu chiến tranh nên nàng sống trong Ngụy gia luôn cẩn trọng từng chút một, lúc nào cũng trong tâm thể như đi trên lớp băng mỏng. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cả hai sống chung lâu ngày dần dần đã bị thu hút bởi đối phương, cuối cùng đem lòng yêu nhau. Thế nhưng trong tình yêu của họ vẫn luôn ẩn chứa khúc mắc là ân oán của thế hệ trước, liệu họ có đủ ăn ý để hóa giải khúc mắc giữa hai gia tộc, cùng nhau viết nên câu chuyện tình đẹp.

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