Vô Ưu Độ của Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi phát 'tín hiệu' tốt lành cho các fan hâm mộ

Sao quốc tế 31/05/2023 15:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đóng chính đã phát 'tín hiệu' tốt lành cho các fan hâm mộ.

Dự án Vô Ưu Độ do Nhậm Gia LuânTống Tổ Nhi đóng chính đã chính thức đóng máy vào cuối năm 2022. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến các diễn viên cũng như lịch phát sóng của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vô Ưu Độ đã được cấp giấy phép lên sóng và dự kiến lên sóng vào quý 3 năm nay. Dù thông tin về lịch lên sóng chưa có sự xác nhận chính thức nhưng vẫn khiến các fan hâm mộ của Nhậm Gia Luân vô cùng thích thú và xem như là ‘tín hiệu’ tốt lành dành cho bộ phim.

Vô Ưu Độ của Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi phát 'tín hiệu' tốt lành cho các fan hâm mộ - Ảnh 1

Ngay từ những ảnh leak đầu tiên, Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi được khen ngợi hết lời về nhan sắc mãn nhãn. Bên cạnh đó, những hình ảnh hé lộ về màn tương tác của cặp đôi khiến dân tình ‘lụi tim’ vì chemistry tràn trề. Hứa hẹn sẽ thành công khi lên sóng.

Vô Ưu Độ của Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi phát 'tín hiệu' tốt lành cho các fan hâm mộ - Ảnh 2

Được biết, trong bộ phim, Nhậm Gia Luân sẽ đảm nhận vai nam chính là một vị Âm Dương Sư có pháp lực cao cường. Nữ chính Tống Tổ Nhi vào vai cô gái sở hữu đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy được vong hồn. Hai nhân vật này sau khi tìm được tiếng nói chung đã quyết định đồng hành cùng nhau trên đoạn đường “trừ yêu diệt ma”. Ẩn sau mỗi oán linh bị xoá sổ đều có những câu chuyện vô cùng bi thảm, hai nhân vật chính đặt ra sứ mệnh giúp những oán hồn siêu thoát trên cõi đời này.

Vô Ưu Độ của Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi phát 'tín hiệu' tốt lành cho các fan hâm mộ - Ảnh 3

Vô Ưu Độ được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Bán Hạ, có đề tài xoanh quanh quỷ quái, oán linh. Nội dung phim mang yếu tố kỳ ảo đậm chất phương Đông, xoay quanh mối tình cấm kỵ giữa hắc báo yêu chuyên đưa linh hồn yêu quái qua sông và cô nương loài người mang khả năng dò thấu nội tâm yêu quái.

 

Nhậm Gia Luân và Angelababy bị dân tình phản đối 'yêu đương' quyết liệt trong Mộ Sắc Tâm Ước?

Nhậm Gia Luân và Angelababy bị dân tình phản đối 'yêu đương' quyết liệt trong Mộ Sắc Tâm Ước?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Mộ Sắc Tâm Ước do Nhậm Gia Luân và Angelababy đóng chính đã có lịch lên sóng dự kiến.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Tống Tổ Nhi Vô Ưu Độ sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Nhậm Gia Luân và Angelababy bị dân tình phản đối 'yêu đương' quyết liệt trong Mộ Sắc Tâm Ước?

Nhậm Gia Luân và Angelababy bị dân tình phản đối 'yêu đương' quyết liệt trong Mộ Sắc Tâm Ước?

Nhậm Gia Luân gặp biến căng, bị netizen tố luôn 'lừa dối' fan một điều bấy lâu nay?

Nhậm Gia Luân gặp biến căng, bị netizen tố luôn 'lừa dối' fan một điều bấy lâu nay?

'Trai tài gái sắc' Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi khiến dân tình 'lụi tim' trong Vô Ưu Độ

'Trai tài gái sắc' Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi khiến dân tình 'lụi tim' trong Vô Ưu Độ

Vũ Canh Kỷ của Nhậm Gia Luân và Hình Phi chính thức đóng máy, dự án được kì vọng thành công khi lên sóng vì 1 điều?

Vũ Canh Kỷ của Nhậm Gia Luân và Hình Phi chính thức đóng máy, dự án được kì vọng thành công khi lên sóng vì 1 điều?

Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc chuẩn bị hội ngộ khán giả trên màn ảnh nhỏ Nhật Bản sau 2 năm Châu Sinh Như Cố

Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc chuẩn bị hội ngộ khán giả trên màn ảnh nhỏ Nhật Bản sau 2 năm Châu Sinh Như Cố

Nhậm Gia Luân bị khán giả phản đối khi sắp sửa yêu đương với 'đàn em' kém 10 tuổi trong dự án cổ trang?

Nhậm Gia Luân bị khán giả phản đối khi sắp sửa yêu đương với 'đàn em' kém 10 tuổi trong dự án cổ trang?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 41 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 41 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu