Vô Ưu Độ của Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi phát 'tín hiệu' tốt lành cho các fan hâm mộ

Dự án Vô Ưu Độ do Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi đóng chính đã chính thức đóng máy vào cuối năm 2022. Chính vì thế, những thông tin liên quan đến các diễn viên cũng như lịch phát sóng của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Vô Ưu Độ đã được cấp giấy phép lên sóng và dự kiến lên sóng vào quý 3 năm nay. Dù thông tin về lịch lên sóng chưa có sự xác nhận chính thức nhưng vẫn khiến các fan hâm mộ của Nhậm Gia Luân vô cùng thích thú và xem như là ‘tín hiệu’ tốt lành dành cho bộ phim.