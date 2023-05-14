Nhậm Gia Luân gặp biến căng, bị netizen tố luôn 'lừa dối' fan một điều bấy lâu nay?

Sao quốc tế 14/05/2023 10:53

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Nhậm Gia Luân bị một netizen tố anh chàng bấy lâu nay luôn 'lừa dối' fan một điều.

Nhậm Gia Luân là một trong những nam thần nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Dù không có ưu thế về chiều cao nhưng nhờ sở hữu gương mặt điển trai cùng diễn xuất ấn tượng, Nhậm Gia Luân vẫn chiếm trọn cảm tình nhiều khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Nhậm Gia Luân bị một netizen tố khai gian chiều cao và năm sinh. Theo đó, người này tìm ra bằng chứng cho thấy trên thực tế anh chàng cao 1m69 và sinh năm 1984 chứ không phải có chiều cao 1m78 và năm sinh 1989 như mọi người từng biết.

Ngay lập tức, fan của Nhậm Gia Luân đã vào phủ nhận tin đồn bịa đặt này. Họ cho rằng anh chàng vốn xuất thân là một vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp thế nên khó xảy ra chuyện khai gian chiều cao và tuổi tác.

Trước đó, khi tham gia ghi hình cho bộ phim Liệt Diễm Chi Vũ Canh Kỷ, Nhậm Gia Luân cũng từng bị dân tình tố khai gian chiều cao. Theo đó, trong khoảnh khắc chung khung hình của Nhậm Gia Luân và Hình Phi, cả hai chênh lệch chiều cao không nhiều, thậm chí, Nhậm Gia Luân còn kê thêm vài cục gạch lót bên dưới để bản thân trông cao hơn.

Được biết, Nhậm Gia Luân cao 1m78, còn Hình Phi cao 1m57, đáng lý nam chính phải cao hơn nữ chính một cái đầu nhưng trong ảnh này cả hai lại đứng gần bằng nhau. Chính vì thế, nhiều người cho rằng Nhậm Gia Luân đã khai khống chiều cao của mình.

Ngay lập tức, fan của Nhậm Gia Luân đã vào đính chính là do vị trí đứng của Nhậm Gia Luân không bằng phẳng nên phải kê đồ mới đứng được. Thêm vào đó, góc chụp từ trên xuống nên nhìn 2 người trông gần bằng nhau.

Thậm chí, họ còn dẫn chứng hình ảnh trong bộ phim Tiểu Thư Quạ Đen Và Tiên Sinh Thằn Lằn mà cặp đôi này từng hợp tác chung cho thấy sự chênh lệch chiều cao rõ rệt của cặp đôi.

 

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