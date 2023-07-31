Dương Tử lập chiến công, mang đến thành tích khủng cho dự án Trường Tương Tư

Những ngày qua, Dương Tử đã chính thức trở lại màn ảnh nhỏ trong Trường Tương Tư . Dự án nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả trong những ngày qua nhờ cốt truyện và dàn sao nổi bật như: Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi, Đàn Kiện Thứ…

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin nhân vật Tiểu Yêu do Dương Tử thủ vai trong Trường Tương Tư đã cán mốc độ hot 5 triệu trên nền tảng Tencent, trở thành nhân vật nữ phá cột mốc này nhanh nhất nền tảng trong năm 2023.

Theo trang mạng truyền thông Trung Quốc đánh giá Dương Tử có kỹ năng diễn xuất tốt. Với tư cách là một diễn viên, điều quan trọng hơn là chạm tới trái tim khán giả qua các tác phẩm điện ảnh và truyền hình.

Bên cạnh đó, các chỉ số truyền thông của bộ phim Trường Tương Tư luôn đạt mốc cao. Trên Weibo, chủ đề về phim cũng như các diễn viên thu hút hàng trăm triệu lượt tương tác. Với các mạng video online như Tencent Video, IQIYI, Youku phim gần chạm mốc nửa tỷ lượt xem.

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đờ.