‘Người tình màn ảnh’ của Dương Tử không nhận ra bản thân sau màn hóa trang thành nhân vật bị tra tấn dã man trong Trường Tương Tư

Sao quốc tế 27/07/2023 11:03

Đoàn phim Trường Tương Tư tạo hình nhân vật chân thực đến nỗi 'chính chủ' Đặng Vi còn không nhận ra bản thân mình sau khi hóa trang.

Những ngày qua, dự án cổ trang Trường Tương Tư đã chính thức lên sóng phần 1. Bên cạnh nữ chính Dương Tử được dân tình hết lời khen ngợi về tạo hình nữ cải nam trang thì tạo hình lẫn diễn xuất của nam chính Đặng Vi cũng nhận được sự chú ý của khán giả.

‘Người tình màn ảnh’ của Dương Tử không nhận ra bản thân sau màn hóa trang thành nhân vật bị tra tấn dã man trong Trường Tương Tư - Ảnh 1

Được biết, mở màn xuất hiện trên màn ảnh Trường Tương Tư, nhân vật Diệp Thập Thất do Đặng Vi thủ vai xuất hiện với hình ảnh rách rưới như một tên ăn mày cùng thân thể đầy rẫy vết thương do bị tra tấn lâu ngày. Theo đó, ekip hóa trang đã phải tốn khoảng 5 tiếng để xây dựng tạo hình này cho Đặng Vi. Chính vì thế, từng vệt máu, từng vết thương cho đến phần chân bị gãy đều được tái hiện lại vô cùng chân thực.

‘Người tình màn ảnh’ của Dương Tử không nhận ra bản thân sau màn hóa trang thành nhân vật bị tra tấn dã man trong Trường Tương Tư - Ảnh 2‘Người tình màn ảnh’ của Dương Tử không nhận ra bản thân sau màn hóa trang thành nhân vật bị tra tấn dã man trong Trường Tương Tư - Ảnh 3‘Người tình màn ảnh’ của Dương Tử không nhận ra bản thân sau màn hóa trang thành nhân vật bị tra tấn dã man trong Trường Tương Tư - Ảnh 4

Phần hóa trang chân thực đến độ đến cả bản thân nam chính Đặng Vi cũng không nhận ra chính mình. Theo đó, anh chàng chia sẻ: "Sau khi hóa trang, mình soi gương mà không nhận ra bản thân, đến mức phải tự hỏi 'ủa ai đây' luôn đó".

‘Người tình màn ảnh’ của Dương Tử không nhận ra bản thân sau màn hóa trang thành nhân vật bị tra tấn dã man trong Trường Tương Tư - Ảnh 5

Bên cạnh đó, nữ chính Dương Tử cũng tiết lộ vì cảnh quay này rơi vào mùa hè nên Đặng Vi đã vô cùng vất vả. Anh chàng thường xuyên bị ngứa do phải đắp nhiều lớp make up lên người. Tuy nhiên nhờ sự tài hoa của ekip và sự kính nghiệp của Đặng Vi, hiệu quả khi quay phim và lên hình của tạo hình này lại rất ổn. Lần đầu nhìn, Dương Tử còn cảm thấy sợ, thậm chí không dám chạm vào người Đặng Vi vì sợ anh bị đau thật.

‘Người tình màn ảnh’ của Dương Tử không nhận ra bản thân sau màn hóa trang thành nhân vật bị tra tấn dã man trong Trường Tương Tư - Ảnh 6

Trong dự án Trường Tương Tư lần này, Đặng Vi vào vai Thanh Khâu Đồ Sơn Cảnh, một chàng trai từng phải chịu vô số cực hình, tưởng như sẽ mất mạng nhưng rồi lại được Văn Tiểu Lục (Dương Tử) cứu sống.

‘Người tình màn ảnh’ của Dương Tử không nhận ra bản thân sau màn hóa trang thành nhân vật bị tra tấn dã man trong Trường Tương Tư - Ảnh 7

Sau những biến cố, anh tạm thời ở lại Hồi Xuân Đường với thân phận Diệp Thập Thất và dần trở nên thân thiết với Văn Tiểu Lục. Diệp Thập Thất rất quan tâm Văn Tiểu Lục và luôn dịu dàng với cô. Chính vì thế, nhân vật này đang rất được lòng khán giả.

Một chiếc áo hai số phận của Dương Tử trong Trường Tương Tư và Thanh Trâm Hành

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Mới đây, mạng xã hội rộ lan truyền khoảnh khắc Dương Tử trên phim trường Trường Tương Tư và Thanh Trâm Hành. Đáng chú ý, cùng một chiếc áo của cô nàng trên phim trường nhưng lại mang 2 số phận khác nhau.

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