Một chiếc áo hai số phận của Dương Tử trong Trường Tương Tư và Thanh Trâm Hành

Sao quốc tế 27/07/2023 10:02

Mới đây, mạng xã hội rộ lan truyền khoảnh khắc Dương Tử trên phim trường Trường Tương Tư và Thanh Trâm Hành. Đáng chú ý, cùng một chiếc áo của cô nàng trên phim trường nhưng lại mang 2 số phận khác nhau.

Mới đây, mạng xã hội rộ lan truyền khoảnh khắc Dương Tử mặc áo khoác hồng trên phim trường Trường Tương Tư. Đáng chú ý, dân tình phát hiện chiếc áo này từng được cô nàng sử dụng trên phim trường Thanh Trâm Hành. Nhiều khán giả nhận định đây quả thực là ‘một chiếc áo hai số phận’ khi được sử dụng ở hậu trường 2 bộ phim khác nhau của nàng tiểu hoa nhưng mỗi bộ phim đều có số phận trái ngược nhau.

Một chiếc áo hai số phận của Dương Tử trong Trường Tương Tư và Thanh Trâm Hành - Ảnh 1

Theo đó, nếu Trường Tương Tư được thuận lợi lên sóng và nhận về nhiều lời khen ngợi sau khi lên sóng thì Thanh Trâm Hành đã đóng máy rất lâu và có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’ vĩnh viễn sau scandal chấn động của Ngô Diệc Phàm vào năm 2021.

Trước khi bị ‘đắp chiếu’, Thanh Trâm Hành từng là một trong những dự án cổ trang thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả vì có sự tham gia diễn xuất của 2 lưu lượng nổi tiếng thời điểm đang ghi hình là Dương Tử và Ngô Diệc Phàm, khởi quay từ năm 2019. Gần đây, dự án này đang tìm cơ hội được phát sóng trở lại bằng việc thay thế nam chính. Có thông tin Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm và sẽ quay lại nhiều phân cảnh của nam chính cùng Dương Tử.

Một chiếc áo hai số phận của Dương Tử trong Trường Tương Tư và Thanh Trâm Hành - Ảnh 2Một chiếc áo hai số phận của Dương Tử trong Trường Tương Tư và Thanh Trâm Hành - Ảnh 3

Còn về phần Trường Tương Tư được khởi quay từ cuối năm 2022 và mới lên sóng những ngày gần đây. Vượt qua nhiều kỳ vọng, phim đã đem lại những thành tích tốt, xứng đáng là 'hắc mã' của phim chiếu mùa hè.

Một chiếc áo hai số phận của Dương Tử trong Trường Tương Tư và Thanh Trâm Hành - Ảnh 4

Đáng chú ý, trong những tập đầu, nữ chính Dương Tử được khen ngợi về diễn xuất, cô thể hiện vai trò là Văn Tiểu Lục - một chàng trai hành nghề y ở trấn Thanh Thủy. Nữ diễn viên được nhận xét là ‘diễn như không diễn’ vì cách thể hiện nhân vật tự nhiên và sinh động. Dương Tử không tỏ ra quá ‘gồng’, phản ứng chân thật cũng như phần make up được làm đơn giản, không son phấn, đúng với ngoại hình của nữ cải trang nam.

Màn 'nữ cải nam trang' của Dương Tử trong Trường Tương Tư nhận về 'cơn mưa' lời khen

Màn 'nữ cải nam trang' của Dương Tử trong Trường Tương Tư nhận về 'cơn mưa' lời khen

Trong 4 tập đầu lên sóng, Dương Tử xuất hiện trong hình dạng ‘nữ cải nam trang’ thành nhân vật Văn Tiểu Lục và đã nhận được 'cơn mưa' lời khen của khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Trường tương Tư Thanh Trâm Hành sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Màn 'nữ cải nam trang' của Dương Tử trong Trường Tương Tư nhận về 'cơn mưa' lời khen

Màn 'nữ cải nam trang' của Dương Tử trong Trường Tương Tư nhận về 'cơn mưa' lời khen

Lâm Canh Tân và Dương Tử chuẩn bị sửa chữa 'lỗi lầm' của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành, netizen gay gắt phản đối

Lâm Canh Tân và Dương Tử chuẩn bị sửa chữa 'lỗi lầm' của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành, netizen gay gắt phản đối

Trường Tương Tư của Dương Tử công bố lịch lên sóng chính thức sau thời gian dài thả 'loạt hint'

Trường Tương Tư của Dương Tử công bố lịch lên sóng chính thức sau thời gian dài thả 'loạt hint'

Gu thời trang ngày càng thăng hạng của Dương Tử trên phim trường Thừa Hoan Ký

Gu thời trang ngày càng thăng hạng của Dương Tử trên phim trường Thừa Hoan Ký

Phim của 'người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư sắp được lên sóng nhưng có nguy cơ flop vì Dương Tử

Phim của 'người tình màn ảnh' Triệu Lộ Tư sắp được lên sóng nhưng có nguy cơ flop vì Dương Tử

Trường Tương Tư của Dương Tử sẽ nối sóng Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến?

Trường Tương Tư của Dương Tử sẽ nối sóng Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến?

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 17 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 32 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 47 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 2 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn