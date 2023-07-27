Một chiếc áo hai số phận của Dương Tử trong Trường Tương Tư và Thanh Trâm Hành

Mới đây, mạng xã hội rộ lan truyền khoảnh khắc Dương Tử trên phim trường Trường Tương Tư và Thanh Trâm Hành. Đáng chú ý, cùng một chiếc áo của cô nàng trên phim trường nhưng lại mang 2 số phận khác nhau.
- Lâm Canh Tân và Dương Tử chuẩn bị sửa chữa 'lỗi lầm' của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành, netizen gay gắt phản đối
- Trường Tương Tư của Dương Tử công bố lịch lên sóng chính thức sau thời gian dài thả 'loạt hint'
Mới đây, mạng xã hội rộ lan truyền khoảnh khắc Dương Tử mặc áo khoác hồng trên phim trường Trường Tương Tư. Đáng chú ý, dân tình phát hiện chiếc áo này từng được cô nàng sử dụng trên phim trường Thanh Trâm Hành. Nhiều khán giả nhận định đây quả thực là ‘một chiếc áo hai số phận’ khi được sử dụng ở hậu trường 2 bộ phim khác nhau của nàng tiểu hoa nhưng mỗi bộ phim đều có số phận trái ngược nhau.
Theo đó, nếu Trường Tương Tư được thuận lợi lên sóng và nhận về nhiều lời khen ngợi sau khi lên sóng thì Thanh Trâm Hành đã đóng máy rất lâu và có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’ vĩnh viễn sau scandal chấn động của Ngô Diệc Phàm vào năm 2021.
Trước khi bị ‘đắp chiếu’, Thanh Trâm Hành từng là một trong những dự án cổ trang thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả vì có sự tham gia diễn xuất của 2 lưu lượng nổi tiếng thời điểm đang ghi hình là Dương Tử và Ngô Diệc Phàm, khởi quay từ năm 2019. Gần đây, dự án này đang tìm cơ hội được phát sóng trở lại bằng việc thay thế nam chính. Có thông tin Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm và sẽ quay lại nhiều phân cảnh của nam chính cùng Dương Tử.
Còn về phần Trường Tương Tư được khởi quay từ cuối năm 2022 và mới lên sóng những ngày gần đây. Vượt qua nhiều kỳ vọng, phim đã đem lại những thành tích tốt, xứng đáng là 'hắc mã' của phim chiếu mùa hè.
Đáng chú ý, trong những tập đầu, nữ chính Dương Tử được khen ngợi về diễn xuất, cô thể hiện vai trò là Văn Tiểu Lục - một chàng trai hành nghề y ở trấn Thanh Thủy. Nữ diễn viên được nhận xét là ‘diễn như không diễn’ vì cách thể hiện nhân vật tự nhiên và sinh động. Dương Tử không tỏ ra quá ‘gồng’, phản ứng chân thật cũng như phần make up được làm đơn giản, không son phấn, đúng với ngoại hình của nữ cải trang nam.