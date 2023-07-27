Một chiếc áo hai số phận của Dương Tử trong Trường Tương Tư và Thanh Trâm Hành

Mới đây, mạng xã hội rộ lan truyền khoảnh khắc Dương Tử mặc áo khoác hồng trên phim trường Trường Tương Tư. Đáng chú ý, dân tình phát hiện chiếc áo này từng được cô nàng sử dụng trên phim trường Thanh Trâm Hành . Nhiều khán giả nhận định đây quả thực là ‘một chiếc áo hai số phận’ khi được sử dụng ở hậu trường 2 bộ phim khác nhau của nàng tiểu hoa nhưng mỗi bộ phim đều có số phận trái ngược nhau.

Theo đó, nếu Trường Tương Tư được thuận lợi lên sóng và nhận về nhiều lời khen ngợi sau khi lên sóng thì Thanh Trâm Hành đã đóng máy rất lâu và có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’ vĩnh viễn sau scandal chấn động của Ngô Diệc Phàm vào năm 2021.

Trước khi bị ‘đắp chiếu’, Thanh Trâm Hành từng là một trong những dự án cổ trang thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả vì có sự tham gia diễn xuất của 2 lưu lượng nổi tiếng thời điểm đang ghi hình là Dương Tử và Ngô Diệc Phàm, khởi quay từ năm 2019. Gần đây, dự án này đang tìm cơ hội được phát sóng trở lại bằng việc thay thế nam chính. Có thông tin Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm và sẽ quay lại nhiều phân cảnh của nam chính cùng Dương Tử.