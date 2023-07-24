Lâm Canh Tân và Dương Tử chuẩn bị sửa chữa 'lỗi lầm' của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành, netizen gay gắt phản đối

Sao quốc tế 24/07/2023 13:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Lâm Canh Tân chuẩn bị thay thế Ngô Diệc Phàm và cùng Dương Tử quay lại nhiều cảnh quay trong Thanh Trâm Hành.

Thanh Trâm Hành từng là một trong những dự án cổ trang thu hút được nhiều sự quan tâm nhất của khán giả. Bộ phim có sự tham gia diễn xuất của 2 lưu lượng nổi tiếng thời điểm đang ghi hình là Dương TửNgô Diệc Phàm, khởi quay từ năm 2019 trong vòng 8 tháng.

Lâm Canh Tân và Dương Tử chuẩn bị sửa chữa 'lỗi lầm' của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành, netizen gay gắt phản đối - Ảnh 1

Tuy nhiên, đến năm 2021, sau khi Ngô Diệc Phàm bị phong sát, hàng loạt những tác phẩm có tên của anh đều bị réo gọi. Điển hình là Thanh Trâm Hành đã nhanh chóng lọt vào danh sách đen có nguy cơ bị ‘đắp chiếu’. Có nhiều thông tin, bộ phim đang tìm cách để kiếm cơ hội phát sóng trở lại sau scandal của Ngô Diệc Phàm.

Lâm Canh Tân và Dương Tử chuẩn bị sửa chữa 'lỗi lầm' của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành, netizen gay gắt phản đối - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Lâm Canh Tân sẽ thay thế Ngô Diệc Phàm trong dự án Thanh Trâm Hành. Theo đó, anh chàng và Dưởng Tử sẽ quay lại nhiều phân cảnh của Ngô Diệc Phàm trước đó vào thành 8 tới đây.

Lâm Canh Tân và Dương Tử chuẩn bị sửa chữa 'lỗi lầm' của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành, netizen gay gắt phản đối - Ảnh 3

Kể từ khi rộ tin Lâm Canh Tân thay thế Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành đã nhận về làn sóng trái chiều của cộng đồng mạng. Được biết, Lâm Canh Tân có sự nghiệp đang lên nhất là khi dự án Dữ Phượng Hành cùng Triệu Lệ Dĩnh sắp lên sóng nên sẽ có nhiều cơ hội tài nguyên phim tốt.

Lâm Canh Tân và Dương Tử chuẩn bị sửa chữa 'lỗi lầm' của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành, netizen gay gắt phản đối - Ảnh 4

Trong khi đó, Thanh Trâm Hành là dự án vướng ‘vía đen’ bị đắp chiếu đã lâu vì scandal của nam chính, việc ‘liều mình’ thay thế Ngô Diệc Phàm trong dự án này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng sau này của Lâm Canh Tân.

Lâm Canh Tân và Dương Tử chuẩn bị sửa chữa 'lỗi lầm' của Ngô Diệc Phàm trong Thanh Trâm Hành, netizen gay gắt phản đối - Ảnh 5

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng đây có thể là tin đồn vì Dương Tử và Lâm Canh Tân đang bận rộn cho các dự án phim ảnh riêng. Theo đó, Lâm Canh Tân đang ở phim trường Câu Chuyện Hoa Hồng cùng Lưu Diệc Phi và Hoắc Kiến Hoa. Còn nữ chính Dương Tử vừa mới nhập đoàn phim Thừa Hoan Ký đóng chính cùng Hứa Khải. Thêm vào đó, thông tin này vẫn chưa có sự xác nhận chính thức từ phía đoàn phim Thanh Trâm Hành.

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Từ khóa:   Dương Tử Lâm Canh Tân Ngô Diệc Phàm Thanh Trâm Hành sao hoa ngữ

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