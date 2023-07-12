'Tình mới màn ảnh' của Tiêu Chiến và Dương Tử bị đặt lên bàn cân so sánh khi diễn cảnh khóc

Sao quốc tế 12/07/2023 13:05

Mới đây, mạng xã hội lan truyền các bài viết so sánh cảnh khóc của 'tình mới màn ảnh' Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao và cảnh khóc của Dương Tử trong trailer của Trường Tương Tư.

Những ngày qua, dự án Ngọc Cốt Dao do Tiêu ChiếnNhậm Mẫn đóng chính đã chính thức lên sóng. Diễn xuất lẫn nhan sắc của nữ chính Nhậm Mẫn luôn là đề tài được bàn tán rôm rả trên các diễn đàn mạng.

'Tình mới màn ảnh' của Tiêu Chiến và Dương Tử bị đặt lên bàn cân so sánh khi diễn cảnh khóc - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền các bài viết so sánh cảnh khóc của Nhậm Mẫn trong Ngọc Cốt Dao và cảnh khóc của Dương Tử trong trailer của Trường Tương Tư. Theo đó, phần đông cho rằng Dương Tử diễn phân cảnh này nhập tâm, có chiều sâu hơn. Tuy nhiên, xét về biểu cảm lẫn nhan sắc của Nhậm Mẫn lại chiếm ưu thế hơn.

'Tình mới màn ảnh' của Tiêu Chiến và Dương Tử bị đặt lên bàn cân so sánh khi diễn cảnh khóc - Ảnh 2

Tuy nhiên, một số khán giả khác cho rằng sự so sánh này vô cùng khập khiễng. Theo đó, Nhậm Mẫn đang diễn cảnh khóc với tâm thế đang làm nũng nên nhan sắc trông dễ thương hơn. Còn Dương Tử thì đang diễn cảnh khóc với tâm trạng đau khổ tột cùng nên có chiều sâu tâm lý hơn. Bên cạnh đó, netizen còn cho rằng phải đợi Trường Tương Tư chính thức công chiếu thì mới có sự so sánh chính xác vì đoạn trailer phim chỉ xuất hiện cảnh khóc thoáng qua, không được chỉn chu.

'Tình mới màn ảnh' của Tiêu Chiến và Dương Tử bị đặt lên bàn cân so sánh khi diễn cảnh khóc - Ảnh 3

'Tình mới màn ảnh' của Tiêu Chiến và Dương Tử bị đặt lên bàn cân so sánh khi diễn cảnh khóc - Ảnh 4

Được biết, kể từ khi Ngọc Cốt Dao lên sóng đến nay, Nhậm Mẫn luôn bị chê bai về nhan sắc vì xứng đôi với Tiêu Chiến. Đáng chú ý là cảnh múa bị chê bai khá thôi cứng, không mềm mại. Tuy nhiên, nếu ngoại trừ về nhan sắc thì biểu cảm lẫn nét diễn của cô khá tròn vai.

'Tình mới màn ảnh' của Tiêu Chiến và Dương Tử bị đặt lên bàn cân so sánh khi diễn cảnh khóc - Ảnh 5

So với mặt bằng các sao nữ Hoa ngữ hiện tại, Nhậm Mẫn được xếp vào hàng diễn viên có tay nghề. Cô có lối diễn xuất tự nhiên, và khá nhập vai khi đóng phim. Đặc biệt, khi đóng cặp cùng Tiêu Chiến, tên tuổi của cô được đẩy lên cao hơn. Bằng chứng là điểm nhiệt cho nhân vật của cô cũng vào top đầu.

 

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Từ khóa:   Tiêu Chiến Nhậm Mẫn Ngọc Cốt Dao Dương Tử sao hoa ngữ

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