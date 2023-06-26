Cũng là một kiểu tóc xoăn, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen hết lời, Dương Tử bị chê bai thảm hại

Sao quốc tế 26/06/2023 14:02

Nếu như Dương Tử nhận về nhiều lời chê bai vì kiểu tóc cùng kiểu trang điểm già chát và màu trang phục không phù hợp thì Địch Lệ Nhiệt Ba được khen khá hợp mắt khi để kiểu tóc này.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 9x. Bên cạnh tên tuổi có chỗ đứng trong phim ảnh thì phong cách thời trang của cô nàng trên tạp chí luôn được đánh giá cao. ‘Mỹ nhân Tân Cương’ luôn nhận nhiều bình luận tích cực khi thử sức với nhiều tạo hình thời trang mới lạ.

Cũng là một kiểu tóc xoăn, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen hết lời, Dương Tử bị chê bai thảm hại - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba trên tạp chí Marie Claire Now số mùa hè. Theo đó, cô nàng mang đến tạo hình khác lạ với mái tóc xoăn bồng bềnh, kiểu trang điểm đậm đầy cá tính.

Cũng là một kiểu tóc xoăn, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen hết lời, Dương Tử bị chê bai thảm hại - Ảnh 2Cũng là một kiểu tóc xoăn, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen hết lời, Dương Tử bị chê bai thảm hại - Ảnh 3Cũng là một kiểu tóc xoăn, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen hết lời, Dương Tử bị chê bai thảm hại - Ảnh 4Cũng là một kiểu tóc xoăn, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen hết lời, Dương Tử bị chê bai thảm hại - Ảnh 5Cũng là một kiểu tóc xoăn, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen hết lời, Dương Tử bị chê bai thảm hại - Ảnh 6Cũng là một kiểu tóc xoăn, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen hết lời, Dương Tử bị chê bai thảm hại - Ảnh 7Cũng là một kiểu tóc xoăn, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen hết lời, Dương Tử bị chê bai thảm hại - Ảnh 8Cũng là một kiểu tóc xoăn, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen hết lời, Dương Tử bị chê bai thảm hại - Ảnh 9Cũng là một kiểu tóc xoăn, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen hết lời, Dương Tử bị chê bai thảm hại - Ảnh 10Cũng là một kiểu tóc xoăn, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen hết lời, Dương Tử bị chê bai thảm hại - Ảnh 11Cũng là một kiểu tóc xoăn, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen hết lời, Dương Tử bị chê bai thảm hại - Ảnh 12

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe dáng trong trang phục từ nhà mốt Dior. Các thiết kế giúp nữ diễn viên thể hiện thành công hình tượng thanh lịch mà quyến rũ. Thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên diện trang phục từ nhà mốt Pháp. Đầu năm 2023, thương hiệu xa xỉ tuyên bố nữ diễn viên là đại sứ của hãng.

Cũng là một kiểu tóc xoăn, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen hết lời, Dương Tử bị chê bai thảm hại - Ảnh 13

Chuyện không có gì để nói nếu netizen không phát hiện tạo hình tóc xoăn của Địch Lệ Nhiệt Ba khá giống với với tạo hình của Dương Tử trong đêm tiệc Bazaar hồi cuối tháng 5. Nếu như Dương Tử nhận về nhiều lời chê bai vì kiểu tóc và kiểu trang điểm già chát và màu trang phục không phù hợp thì Địch Lệ Nhiệt Ba được khen khá hợp mắt khi để kiểu tóc này.

Cũng là một kiểu tóc xoăn, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen hết lời, Dương Tử bị chê bai thảm hại - Ảnh 14

Nhiều khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba luôn biết cách chọn trang phục để tôn hình thể. Nữ diễn viên thường xuyên thay đổi phong cách, thử nhiều kiểu khác nhau như cổ điển, thể thao, thanh lịch. Hành trình thử sức với nhiều tạo hình giúp Địch Lệ Nhiệt Ba tìm được phong cách phù hợp với bản thân.

Địch Lệ Nhiệt Ba phủ nhận việc chuyển hình mà chỉ đóng phim chính kịch

Địch Lệ Nhiệt Ba phủ nhận việc chuyển hình mà chỉ đóng phim chính kịch

Địch Lệ Nhiệt Ba đã có buổi phỏng vấn về vai diễn kiểm sát viên trong dự án Công Tố vừa lên sóng. Theo đó, khi được hỏi về việc chuyển hình chỉ đóng phim chính kịch, cô đã nhanh chóng phủ nhận việc đó.

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