Cũng là một kiểu tóc xoăn, Địch Lệ Nhiệt Ba được khen hết lời, Dương Tử bị chê bai thảm hại

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 9x. Bên cạnh tên tuổi có chỗ đứng trong phim ảnh thì phong cách thời trang của cô nàng trên tạp chí luôn được đánh giá cao. ‘Mỹ nhân Tân Cương’ luôn nhận nhiều bình luận tích cực khi thử sức với nhiều tạo hình thời trang mới lạ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba trên tạp chí Marie Claire Now số mùa hè. Theo đó, cô nàng mang đến tạo hình khác lạ với mái tóc xoăn bồng bềnh, kiểu trang điểm đậm đầy cá tính.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe dáng trong trang phục từ nhà mốt Dior. Các thiết kế giúp nữ diễn viên thể hiện thành công hình tượng thanh lịch mà quyến rũ. Thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba thường xuyên diện trang phục từ nhà mốt Pháp. Đầu năm 2023, thương hiệu xa xỉ tuyên bố nữ diễn viên là đại sứ của hãng.

Chuyện không có gì để nói nếu netizen không phát hiện tạo hình tóc xoăn của Địch Lệ Nhiệt Ba khá giống với với tạo hình của Dương Tử trong đêm tiệc Bazaar hồi cuối tháng 5. Nếu như Dương Tử nhận về nhiều lời chê bai vì kiểu tóc và kiểu trang điểm già chát và màu trang phục không phù hợp thì Địch Lệ Nhiệt Ba được khen khá hợp mắt khi để kiểu tóc này.

Nhiều khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba luôn biết cách chọn trang phục để tôn hình thể. Nữ diễn viên thường xuyên thay đổi phong cách, thử nhiều kiểu khác nhau như cổ điển, thể thao, thanh lịch. Hành trình thử sức với nhiều tạo hình giúp Địch Lệ Nhiệt Ba tìm được phong cách phù hợp với bản thân.