Chưa có lịch lên sóng nhưng Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba đã được 'rũ bỏ vận xui' bằng một việc?

Sao quốc tế 22/05/2023 14:05

Mặc dù đóng máy đã lâu nhưng dự án Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ đóng chính vẫn chưa rục rịch lên sóng, khiến khán giả ngày đêm mong đợi. Mới đây, dự án phim này nhận được 'tín hiệu tốt lành' sau thời gian bị 'vận xui' chiếu rọi.

Mặc dù đóng máy đã lâu nhưng dự án Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt BaĐồng Đại Vỹ đóng chính vẫn chưa rục rịch lên sóng, khiến khán giả ngày đêm mong đợi.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Công Tố Tinh Anh đã được duyệt chiếu đài. Dù chưa có sự xác nhận chính thức từ phía nhà đài lẫn đoàn phim nhưng vẫn khiến không ít fan hâm mộ thở phào nhẹ nhõm vì xóa tan được phần nào ‘vận đen’ trước kia của bộ phim.

Chưa có lịch lên sóng nhưng Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba đã được 'rũ bỏ vận xui' bằng một việc? - Ảnh 1

Trước đó, có thông tin Công Tố Tinh Anh ban đầu dự tính lên sóng ở đài CCTV. Sau đó, lại có thông tin phim sẽ lên sóng song đài là Chiết Giang và Giang Tô. Tuy nhiên, việc đàm phán diễn ra không thuận lợi và để kịp tiến độ lên sóng, có thể phim sẽ được chiếu mạng trước.

Chưa có lịch lên sóng nhưng Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba đã được 'rũ bỏ vận xui' bằng một việc? - Ảnh 2

Công Tố Tinh Anh dựa trên 10 vụ án điển hình có thực, phục dựng dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng, kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành (Địch Lệ Nhiệt Ba), được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích.

Chưa có lịch lên sóng nhưng Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba đã được 'rũ bỏ vận xui' bằng một việc? - Ảnh 3

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã đoàn kết hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án như gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Chưa có lịch lên sóng nhưng Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba đã được 'rũ bỏ vận xui' bằng một việc? - Ảnh 4

Gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức vào phim trường Lợi Kiếm Hoa Hồng. Vai diễn trong bộ phim này được xem là bước chuyển hình và có ý nghĩa tác động rất nhiều đến sự nghiệp của nàng mỹ nhân Tân Cương.

Một dự án cổ trang định 'se duyên' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến thành đôi, liệu có nhận được 'tác thành' của netizen?

Một dự án cổ trang định 'se duyên' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến thành đôi, liệu có nhận được 'tác thành' của netizen?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin một dự án cổ trang cải biên từ truyện Manga sẽ 'se duyên' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến thành đôi.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Công tố tinh anh Đồng Đại Vỹ sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Một dự án cổ trang định 'se duyên' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến thành đôi, liệu có nhận được 'tác thành' của netizen?

Một dự án cổ trang định 'se duyên' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến thành đôi, liệu có nhận được 'tác thành' của netizen?

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nhân vật Manga trong dự án cải biên Vạn Tra Triều Hoàng, netizen phát hiện có gì đó sai sai?

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nhân vật Manga trong dự án cải biên Vạn Tra Triều Hoàng, netizen phát hiện có gì đó sai sai?

'Nàng hồ ly' của Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức 'diễm át' vai diễn để đời của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa?

'Nàng hồ ly' của Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức 'diễm át' vai diễn để đời của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa?

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận tin vui nhân đôi, các phim 'đắp chiếu' đã lâu lần lượt phát 'tín hiệu' lên sóng

Địch Lệ Nhiệt Ba nhận tin vui nhân đôi, các phim 'đắp chiếu' đã lâu lần lượt phát 'tín hiệu' lên sóng

Giữa lúc dân tình đắm chìm trong 'đám cưới thế kỷ' của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị gọi tên vì một lý do không ngờ?

Giữa lúc dân tình đắm chìm trong 'đám cưới thế kỷ' của Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị gọi tên vì một lý do không ngờ?

Nam chính Lợi Kiếm Hoa Hồng đối xử lạnh lùng với Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng với Dương Tử lại khác xa một trời một vực

Nam chính Lợi Kiếm Hoa Hồng đối xử lạnh lùng với Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng với Dương Tử lại khác xa một trời một vực

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 22 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu