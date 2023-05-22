Chưa có lịch lên sóng nhưng Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba đã được 'rũ bỏ vận xui' bằng một việc?

Mặc dù đóng máy đã lâu nhưng dự án Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ đóng chính vẫn chưa rục rịch lên sóng, khiến khán giả ngày đêm mong đợi. Mới đây, dự án phim này nhận được 'tín hiệu tốt lành' sau thời gian bị 'vận xui' chiếu rọi.

Mặc dù đóng máy đã lâu nhưng dự án Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ đóng chính vẫn chưa rục rịch lên sóng, khiến khán giả ngày đêm mong đợi. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Công Tố Tinh Anh đã được duyệt chiếu đài. Dù chưa có sự xác nhận chính thức từ phía nhà đài lẫn đoàn phim nhưng vẫn khiến không ít fan hâm mộ thở phào nhẹ nhõm vì xóa tan được phần nào ‘vận đen’ trước kia của bộ phim.

Trước đó, có thông tin Công Tố Tinh Anh ban đầu dự tính lên sóng ở đài CCTV. Sau đó, lại có thông tin phim sẽ lên sóng song đài là Chiết Giang và Giang Tô. Tuy nhiên, việc đàm phán diễn ra không thuận lợi và để kịp tiến độ lên sóng, có thể phim sẽ được chiếu mạng trước.

Công Tố Tinh Anh dựa trên 10 vụ án điển hình có thực, phục dựng dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng, kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành (Địch Lệ Nhiệt Ba), được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã đoàn kết hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án như gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã chính thức vào phim trường Lợi Kiếm Hoa Hồng. Vai diễn trong bộ phim này được xem là bước chuyển hình và có ý nghĩa tác động rất nhiều đến sự nghiệp của nàng mỹ nhân Tân Cương.

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