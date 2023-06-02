Địch Lệ Nhiệt Ba phủ nhận việc chuyển hình mà chỉ đóng phim chính kịch

Địch Lệ Nhiệt Ba đã có buổi phỏng vấn về vai diễn kiểm sát viên trong dự án Công Tố vừa lên sóng. Theo đó, khi được hỏi về việc chuyển hình chỉ đóng phim chính kịch, cô đã nhanh chóng phủ nhận việc đó.

Những ngày qua, dự án Công Tố (tên cũ: Công Tố Tinh Anh do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ đóng chính đã chính thức lên sóng sau nhiều lần dời lịch. Được biết, đây là một trong những dự án đánh dấu bước chuyển hình trong sự nghiệp phim ảnh của mỹ nhân Tân Cương.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài phỏng vấn của Địch Lệ Nhiệt Ba về vai diễn trong Công Tố. Theo đó, khi phóng viên hỏi cô nàng về việc thông qua vai diễn kiểm sát viên An Ni để thực hiện việc chuyển hình thì Nhiệt Ba có cảm nghĩ gì. Ngay lập tức, cô nàng đã trả lời rằng trước đây bản thân không hiểu lắm về nghề kiểm sát viên, cũng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng khi kịch bản tìm đến và nhận lời diễn thì cô đã lựa chọn diễn và đi tìm hiểu về nhân vật. Bên cạnh đó, cô phủ nhận việc chuyển hình mà chỉ đóng chính kịch. Nếu kịch bản và nhân vật hay thì vẫn đóng phim thần tượng và phim cổ trang như bình thường. Còn về việc chuyển hình chỉ đóng chính kịch là không phải, chủ yếu vẫn là xem kịch bản và xây dựng nhân vật, nếu nhân vật hay kịch bản tốt thì vẫn sẽ đóng phim thần tượng và phim cổ trang bình thường.

Không những thế, Địch Lệ Nhiệt Ba chia sẻ cô từng rất áp lực khi đóng phim cùng các tiền bối. Tuy nhiê, sau khi được mọi người cổ vũ, nữ diễn viên đã có thêm nhiều động lực để nhập vai: "Tôi thấy rằng mình trưởng thành và tiến bộ hơn mỗi ngày. Nếu cứ không chịu thử thách, tôi sẽ mãi ở trong vùng an toàn của mình mất." Công Tố Tinh Anh dựa trên 10 vụ án điển hình có thực, phục dựng dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng, kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành (Địch Lệ Nhiệt Ba), được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã đoàn kết hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án như gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'báo hại' đoàn phim Công Tố có buổi livestream 'bất ổn' trước thềm phim lên sóng? Trước thềm lên sóng vào tối 29/5, đoàn phim Công Tố đã có buổi livestream giao lưu của các diễn viên để quảng bá cho bộ phim. Tuy nhiên, buổi livestream diễn ra 'bất ổn', nguyên nhân xuất phát từ nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ich-le-nhiet-ba-phu-nhan-viec-chuyen-hinh-ma-chi-ong-phim-chinh-kich-588352.html