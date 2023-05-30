Địch Lệ Nhiệt Ba 'báo hại' đoàn phim Công Tố có buổi livestream 'bất ổn' trước thềm phim lên sóng?

Dự án Công Tố (tên cũ: Công Tố Tinh Anh) do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ đóng chính đã chính thức lên sóng vào tối 29/5 trên đài Chiết Giang và Bắc Kinh; chiếu mạng trên nền tảng Tecent và Iqiyi. Trước thềm lên sóng, đoàn phim đã có buổi livestream giao lưu của các diễn viên để quảng bá cho bộ phim.

Đáng chú ý, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có màn tấu hề trong buổi giao lưu trên sóng livestream. Theo đó, trong khi micro của nam chính Đồng Đại Vỹ có âm lượng rất lớn thì micro của Địch Lệ Nhiệt Ba lại gặp trục trặc khiến âm thanh rất nhỏ. Mọi người không nghe rõ nên nam chính đã nhắc ‘Mỹ nhân Tân Cương’ nói lớn lên.

Ngay lập tức, mỹ nhân liền lôi hẳn một chiếc loa phóng thanh cầm tay lên để mọi người ‘nghe rõ’ và tiếp tục cuộc trò chuyện. Pha xử lý âm thanh của nàng tiểu hoa khiến đoàn phim và các khán giả được một phen cười nắc nẻ.

Công Tố Tinh Anh dựa trên 10 vụ án điển hình có thực, phục dựng dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng, kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành (Địch Lệ Nhiệt Ba), được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã đoàn kết hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án như gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.