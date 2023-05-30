Địch Lệ Nhiệt Ba 'báo hại' đoàn phim Công Tố có buổi livestream 'bất ổn' trước thềm phim lên sóng?

Sao quốc tế 30/05/2023 10:07

Trước thềm lên sóng vào tối 29/5, đoàn phim Công Tố đã có buổi livestream giao lưu của các diễn viên để quảng bá cho bộ phim. Tuy nhiên, buổi livestream diễn ra 'bất ổn', nguyên nhân xuất phát từ nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba.

Dự án Công Tố (tên cũ: Công Tố Tinh Anh) do Địch Lệ Nhiệt BaĐồng Đại Vỹ đóng chính đã chính thức lên sóng vào tối 29/5 trên đài Chiết Giang và Bắc Kinh; chiếu mạng trên nền tảng Tecent và Iqiyi. Trước thềm lên sóng, đoàn phim đã có buổi livestream giao lưu của các diễn viên để quảng bá cho bộ phim.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'báo hại' đoàn phim Công Tố có buổi livestream 'bất ổn' trước thềm phim lên sóng? - Ảnh 1

Đáng chú ý, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có màn tấu hề trong buổi giao lưu trên sóng livestream. Theo đó, trong khi micro của nam chính Đồng Đại Vỹ có âm lượng rất lớn thì micro của Địch Lệ Nhiệt Ba lại gặp trục trặc khiến âm thanh rất nhỏ. Mọi người không nghe rõ nên nam chính đã nhắc ‘Mỹ nhân Tân Cương’ nói lớn lên.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'báo hại' đoàn phim Công Tố có buổi livestream 'bất ổn' trước thềm phim lên sóng? - Ảnh 2

Ngay lập tức, mỹ nhân liền lôi hẳn một chiếc loa phóng thanh cầm tay lên để mọi người ‘nghe rõ’ và tiếp tục cuộc trò chuyện. Pha xử lý âm thanh của nàng tiểu hoa khiến đoàn phim và các khán giả được một phen cười nắc nẻ.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'báo hại' đoàn phim Công Tố có buổi livestream 'bất ổn' trước thềm phim lên sóng? - Ảnh 3Địch Lệ Nhiệt Ba 'báo hại' đoàn phim Công Tố có buổi livestream 'bất ổn' trước thềm phim lên sóng? - Ảnh 4

Công Tố Tinh Anh dựa trên 10 vụ án điển hình có thực, phục dựng dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng, kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành (Địch Lệ Nhiệt Ba), được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'báo hại' đoàn phim Công Tố có buổi livestream 'bất ổn' trước thềm phim lên sóng? - Ảnh 5

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã đoàn kết hợp tác với các đồng nghiệp, phát huy hết tác dụng các chức năng kiểm sát, tìm kiếm chính xác các manh mối của vụ án, xác định bằng chứng phạm tội và xử lý thành công một loạt các vụ án như gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Công Tố Tinh Anh bất ngờ tung loạt poster của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ, liệu có được lên sóng đúng như dự kiến?

Công Tố Tinh Anh bất ngờ tung loạt poster của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ, liệu có được lên sóng đúng như dự kiến?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh poster của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ để quảng bá cho bộ phim Công Tố Tinh Anh khiến khán giả bật chế độ 'hóng' phim lên sóng.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Đồng Đại Vỹ Công Tố sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Công Tố Tinh Anh bất ngờ tung loạt poster của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ, liệu có được lên sóng đúng như dự kiến?

Công Tố Tinh Anh bất ngờ tung loạt poster của Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vỹ, liệu có được lên sóng đúng như dự kiến?

Một dáng mũi hai khí chất khác biệt của Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba

Một dáng mũi hai khí chất khác biệt của Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba

Chưa có lịch lên sóng nhưng Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba đã được 'rũ bỏ vận xui' bằng một việc?

Chưa có lịch lên sóng nhưng Công Tố Tinh Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba đã được 'rũ bỏ vận xui' bằng một việc?

Một dự án cổ trang định 'se duyên' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến thành đôi, liệu có nhận được 'tác thành' của netizen?

Một dự án cổ trang định 'se duyên' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến thành đôi, liệu có nhận được 'tác thành' của netizen?

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nhân vật Manga trong dự án cải biên Vạn Tra Triều Hoàng, netizen phát hiện có gì đó sai sai?

Địch Lệ Nhiệt Ba hóa nhân vật Manga trong dự án cải biên Vạn Tra Triều Hoàng, netizen phát hiện có gì đó sai sai?

'Nàng hồ ly' của Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức 'diễm át' vai diễn để đời của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa?

'Nàng hồ ly' của Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức 'diễm át' vai diễn để đời của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 1 giờ 35 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 2 giờ 35 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 50 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu