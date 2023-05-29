Một dáng mũi hai khí chất khác biệt của Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 29/05/2023 11:09

Mặc dù có chung dáng mũi nhưng theo nhận xét của một blogger khí chất của Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba lại hoàn toàn khác biệt.

Lưu Diệc PhiĐịch Lệ Nhiệt Ba là 2 mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền bài viết cho thấy điểm trùng hợp của của hai mỹ nhân này đều có chung dáng mũi lạc đà, tức có điểm gồ sống mũi tự nhiên.

Một dáng mũi hai khí chất khác biệt của Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1

Mặc dù có chung dáng mũi nhưng theo blogger này khí chất của Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn khác biệt. Nếu Địch Lệ Nhiệt Ba gắn liền với hình ảnh sắc sảo, sang chảnh mà cao ngạo, lạnh lùng, lai Tây thì Lưu Diệc Phi trông lúc nào cũng ngọt ngào và mềm mại.

Một dáng mũi hai khí chất khác biệt của Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2Một dáng mũi hai khí chất khác biệt của Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3

Vẻ đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba được nhận xét là pha trộn Đông - Tây hài hòa, mang đặc trưng của con gái vùng Tân Cương. Song song với sống mũi cao và điểm gồ, cô nàng còn có đôi mắt to, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi môi cong. Với gương mặt sắc nét, Địch Lệ Nhiệt Ba có thể thử sức với đa dạng các kiểu makeup khác nhau.

Một dáng mũi hai khí chất khác biệt của Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 4

Từng có thời gian Đich Lệ Nhiệt Ba bị nghi vấn phẫu thuật mũi. Theo đó, cư dân tình từng truyền tay nhau một bộ ảnh cưới được cho là của Địch Lệ Nhiệt Ba chụp thời chưa vào showbiz với các đường nét trên khuôn mặt bị nhận xét là "thô cứng", không hề sắc nét như bây giờ.

Một dáng mũi hai khí chất khác biệt của Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 5

Đáng chú ý, có người cho rằng, cánh mũi của Địch Lệ Nhiệt Ba đã thu nhỏ hơn so với trước đây và có khả năng cô đã tiêm filler để khuôn mặt đầy đặn hơn. Tuy nhiên fan hâm mộ của cô nàng đã vào đính chính đây chỉ là sản phẩm photoshop và còn dẫn chứng hình ảnh lúc nhỏ của cô nàng.

Một dáng mũi hai khí chất khác biệt của Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 6Một dáng mũi hai khí chất khác biệt của Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 7

Còn về phần Lưu Diệc Phi, hơn 10 năm qua, người ta không thấy nữ diễn viên già đi, ngũ quan trên gương mặt cũng không hề thay đổi. Sống mũi lạc đà với điểm gồ tự nhiên kết hợp cùng ngũ quan ngọt ngào giúp 'thần tiên tỷ tỷ' giữ vững phong độ nhan sắc suốt nhiều năm qua. Nữ diễn viên gắn liền với kiểu trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn nên nhìn lúc nào cũng trẻ trung và ngọt ngào, thể hiện rõ nét sự thanh tao thanh khiết ít ai có được.

Một dáng mũi hai khí chất khác biệt của Lưu Diệc Phi và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 8

Từ khi bắt đầu gia nhập làng giải trí, Lưu Diệc Phi đã nhanh chóng nổi tiếng và chiếm được nhiều tình cảm của đông đảo khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, thanh thuần. Có thể nói mỗi lần xuất hiện nữ diễn viên đều khiến mọi người phải ngất ngây trước nhan sắc kiều diễm khó ai sánh bằng của mình. Cũng chính vì điều đó mà đến nay danh hiệu 'thần tiên tỷ tỷ' của Lưu Diệc Phi vẫn chưa ai có thể thay thể được.

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