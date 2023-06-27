Tôn Trân Ny bị chỉ trích EQ thấp vì nói dối một chuyện liên quan đến 'tình mới màn ảnh' của Dương Tử

Sao quốc tế 27/06/2023 10:09

Hành động lừa dối của Tôn Trân Ny dành cho 'tình mới màn ảnh' của Dương Tử đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi dữ dội.

Sau cơn sốt của tác phẩm Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hi đóng chính, danh tiếng của các diễn viên trong phim nổi lên như diều gặp gió. Đặc biệt, vai nữ phụ Phiên Nhiên - nàng hồ ly với nhan sắc quyến rũ, cuốn hút của Tôn Trân Ny đã giúp cô nàng sinh năm 2000 này thu hút một lượng lớn khán giả.

Tôn Trân Ny bị chỉ trích EQ thấp vì nói dối một chuyện liên quan đến 'tình mới màn ảnh' của Dương Tử - Ảnh 1

Mới đây, Tôn Trân Ny đã có dịp hội ngộ với Bạch Lộc trong chương trình Keep Running. Được biết, cô sẽ tham gia ghi hình tập 10 cho show thực tế này. Theo đó, nhiều khán giả vô cùng thích thú trước màn tương tác đầy phản ứng hóa học của cặp đôi này.

Tôn Trân Ny bị chỉ trích EQ thấp vì nói dối một chuyện liên quan đến 'tình mới màn ảnh' của Dương Tử - Ảnh 2Tôn Trân Ny bị chỉ trích EQ thấp vì nói dối một chuyện liên quan đến 'tình mới màn ảnh' của Dương Tử - Ảnh 3Tôn Trân Ny bị chỉ trích EQ thấp vì nói dối một chuyện liên quan đến 'tình mới màn ảnh' của Dương Tử - Ảnh 4

Bên cạnh màn tương tác với Bạch Lộc gây chú ý, Tôn Trân Ny lại bị mất điểm trong mắt khán giả với màn tương tác với một thành viên của chương trình là Phạm Thừa Thừa. Theo đó, trong một trò chơi của Keep Running, Tôn Trân Ny đã xin Phạm Thừa Thừa nhường mình thắng vì đây là lần đầu tiên cô tham gia chương trình, thậm chí còn dùng quân bài tâm lý: "Trước đây, khi còn trong Idol Producer, mình đã từng vote cho cậu đó". Sau cùng, Tôn Trân Ny đã giành chiến thắng trong trận thi đấu này.

Tuy nhiên khi được phỏng vấn, Tôn Trân Ny lại tiết lộ thật ra cô thắng nhờ tiểu xảo chứ chưa từng bầu phiếu cho Phạm Thừa Thừa. Khi được hỏi có vote cho Phạm Thừa Thừa thật không, cô nàng mỉm cười thú nhận không có khiến fans của Phạm Thừa Thừa vô cùng tức giận.

Tôn Trân Ny bị chỉ trích EQ thấp vì nói dối một chuyện liên quan đến 'tình mới màn ảnh' của Dương Tử - Ảnh 5

Nhiều cư dân mạng cho rằng Tôn Trân Ny có EQ thấp, chơi game phải dùng tiểu xảo là bình thường nhưng nói dối đã từng vote để thắng game lại là một chuyện khác. Đều là những người bước ra từ show sống còn, lẽ ra cô nên hiểu việc được bình chọn đáng quý đến mức nào, không nên đem ra để đùa cợt như vậy.

Tôn Trân Ny bị chỉ trích EQ thấp vì nói dối một chuyện liên quan đến 'tình mới màn ảnh' của Dương Tử - Ảnh 6

Hiện tại, hành động trên của Tôn Trân Ny dành cho Phạm Thừa Thừa đã gây xôn xao cộng đồng mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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Gần đây, dân tình bàn tán xôn xao trước lời nhận xét vai hồ ly Phiên Nhiên của Tôn Trân Ny ở Trường Nguyệt Tẫn Minh đã vượt qua Bạch Phượng Cửu của Địch Lệ Nhiệt Ba trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa.

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Từ khóa:   Tôn Trân Ny Phạm Thừa Thừa Keep Running sao hoa ngữ cbiz

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