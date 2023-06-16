Trước khi tham gia Trường Nguyệt Tẫn Minh, nữ phụ đẹp lấn át Bạch Lộc từng hụt hẫng vì không có việc làm

Được biết, dù xuất hiện không nhiều nhưng Tôn Trân Ny vẫn để lại ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc nét, phong tình, sinh động. Từng ánh mắt, cử chỉ của mỹ nhân này đều toát lên sự lả lơi, tươi mới.

Dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh do La Vân Hi và Bạch Lộc đóng chính kết thúc đã lâu nhưng vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Ngoài nữ chính Bạch Lộc, bộ phim còn khiến khán giả ‘phát cuồng’ vì nhân vật hồ ly Phiên Nhiên do nữ phụ Tôn Trân Ny thủ vai.

Trong một buổi livestream gần đây, Tôn Trân Ny cho biết cô từng rất lo lắng khi bản thân không có việc để làm trong khi các bạn cùng trường đều đã bắt đầu những công việc mới: "Ngày trước nhìn các bạn trong trường có nhiều việc, em thấy hơi hụt hẫng. Cảm giác như mình bị thế giới bỏ quên vậy. Khi so sánh mình với các bạn đồng trang lứa, em sẽ suy nghĩ khá nhiều, tâm trạng sẽ bị chùng một chút."

May mắn thay, tương lai của Tôn Trân Ny đã trở nên rộng mở hơn sau vai diễn hồ ly Phiên Nhiên trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Đây đã trở thành bệ đỡ vững chắc để Tôn Trân Ny được nhiều khán giả nhìn thấy và thu hút được nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả ngợi khen Tôn Trân Ny có khí chất của mỹ nữ cổ trang. Dù diễn xuất vẫn còn hạn chế xong cứ xuất hiện cô nàng lại lấn át mọi người xung quanh. Ngoài ra, cũng có người nhận xét là Tôn Trân Ny nên trau dồi thêm kỹ năng đóng phim, nếu phát triển tốt, cô gái này sẽ nổi đình nổi đám trong tương lai. Bằng chứng là so về mặt nhan sắc, Tôn Trân Ny thậm chí còn được đánh giá cao hơn đàn chị Bạch Lộc.

Tôn Trân Ny sinh năm 2000 tại Thượng Hải, xuất thân là ca sĩ thần tượng, thành viên của nhóm nhạc SNH48. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2016, là thành viên của các nhóm nhạc nhỏ như HII (thuộc), Color Girls. Tôn Trân Ny từng tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Sáng tạo doanh 2020, đứng vị trí thứ 18. Trên sân khấu, cô nàng thể hiện khả năng vũ đạo tốt, vóc dáng cân đối, phong cách nóng bỏng.

Trước khi góp mặt trong Trường Nguyệt Tẫn Minh, Tôn Trân Ny chủ yếu hoạt động âm nhạc, cô tham gia một số dự án phim âm nhạc cùng các thành viên nhóm SNH48 nhưng không gây nhiều ấn tượng. Với việc tạo dấu ấn tượng Trường Nguyệt Tẫn Minh, Tôn Trân Ny được kỳ vọng phát triển tốt trong mảng phim ảnh, trở thành tiểu hoa 10X tài sắc mới của giới giải trí Hoa ngữ.