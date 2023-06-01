Bắc Thượng của Bạch Lộc chính thức khai máy, tạo hình khác xa 'một trời một vực' với vẻ ngoài 'lạ lẫm' trước đó

Sao quốc tế 01/06/2023 11:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Bắc Thượng đã chính thức khai máy. Bên cạnh đó, đoàn phim cũng công bố dàn cast chính thức do Bạch Lộc và Âu Hào đóng chính.

Những ngày qua, Bạch Lộc đã chính thức gia nhập vào đoàn phim Bắc Thượng. Chính vì thế, mọi thông tin liên quan đến dự án này luôn được khán giả đặc biệt quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Bắc Thượng đã chính thức khai máy ở phố cổ Bách Thành, Côn Sơn (Trung Quốc). Bên cạnh đó, đoàn phim cũng tung ra loạt poster nhân vật và công bố dàn cast chính thức do Bạch Lộc, Âu Hào, Hồ Quân, Trạch Tử Lộ...đóng chính.

Bắc Thượng của Bạch Lộc chính thức khai máy, tạo hình khác xa 'một trời một vực' với vẻ ngoài 'lạ lẫm' trước đó - Ảnh 1Bắc Thượng của Bạch Lộc chính thức khai máy, tạo hình khác xa 'một trời một vực' với vẻ ngoài 'lạ lẫm' trước đó - Ảnh 2Bắc Thượng của Bạch Lộc chính thức khai máy, tạo hình khác xa 'một trời một vực' với vẻ ngoài 'lạ lẫm' trước đó - Ảnh 3Bắc Thượng của Bạch Lộc chính thức khai máy, tạo hình khác xa 'một trời một vực' với vẻ ngoài 'lạ lẫm' trước đó - Ảnh 4Bắc Thượng của Bạch Lộc chính thức khai máy, tạo hình khác xa 'một trời một vực' với vẻ ngoài 'lạ lẫm' trước đó - Ảnh 5

Đáng chú ý, Bạch Lộc xuất hiện với tạo hình xinh đẹp với mái tóc dài được cắt tỉa đầy trẻ trung. Tạo hình này khác biệt hoàn toàn với những ảnh leak của cô nàng ở phim trường tung ra trước đó. Theo đó, cô nàng từng khiến dân tình ‘bật ngửa’, suýt không nhận ra vì mái tóc cắt ngắn, gương mặt đen nhẻm, không được đẹp mắt. Tuy nhiên, một số lại dành lời khen ngợi của cô nàng vì dám làm xấu mình vì vai diễn và chịu khó thử sức với đa dạng vai diễn mới.

Bắc Thượng của Bạch Lộc chính thức khai máy, tạo hình khác xa 'một trời một vực' với vẻ ngoài 'lạ lẫm' trước đó - Ảnh 6Bắc Thượng của Bạch Lộc chính thức khai máy, tạo hình khác xa 'một trời một vực' với vẻ ngoài 'lạ lẫm' trước đó - Ảnh 7Bắc Thượng của Bạch Lộc chính thức khai máy, tạo hình khác xa 'một trời một vực' với vẻ ngoài 'lạ lẫm' trước đó - Ảnh 8Bắc Thượng của Bạch Lộc chính thức khai máy, tạo hình khác xa 'một trời một vực' với vẻ ngoài 'lạ lẫm' trước đó - Ảnh 9Bắc Thượng của Bạch Lộc chính thức khai máy, tạo hình khác xa 'một trời một vực' với vẻ ngoài 'lạ lẫm' trước đó - Ảnh 10

Bắc Thượng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Từ Tắc Thần, một tác phẩm từng đạt giải thưởng văn học Mao Thuẫn. Nội dung kể về những người trẻ tuổi lớn lên bên bờ kênh đào, phải trải qua quá trình lập nghiệp khó khăn và gian khổ rồi về quê để phát triển.

Bắc Thượng của Bạch Lộc chính thức khai máy, tạo hình khác xa 'một trời một vực' với vẻ ngoài 'lạ lẫm' trước đó - Ảnh 11

Trong đó, nữ chính Hạ Phượng Hoa (Bạch Lộc) tuổi nhỏ đã phải bôn ba ngoài đường phố, cùng mẹ trông coi sạp đậu phụ. Có bản tính quyết đoán từ nhỏ, Phượng Hoa lớn lên kiên cường, sau đó dấn thân vào ngành vận chuyển hàng hoá tại thành phố lớn. Cũng tại đây, cô gặp lại Vọng Hoà (Âu Hào) - bạn thơ ấu mà cô từng "cảm nắng". Cùng nhau, cả hai phát triển sự nghiệp lẫn tình cảm, sau đó trở về giúp đỡ xây dựng quê nhà.

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Từ khóa:   Bạch Lộc Âu Hào Bắc Thượng sao hoa ngữ cbiz

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