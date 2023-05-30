Lộ ảnh thân mật 'cực bùng cháy' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh

Sao quốc tế 30/05/2023 12:03

Mới đây, mạng xã hội phát sốt trước ảnh thân mật 'cực bùng cháy' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh.

Dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc ĐệBạch Lộc đóng chính đóng máy đã lâu nhưng mọi ảnh leak liên quan đến hậu trường phim của cặp đôi luôn được công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội phát sốt trước ảnh leak ‘giường chiếu’ của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Theo đó, 2 nhân vật Thời Yến (Vương Hạc Đệ) và Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) có phân cảnh tình cảm thân mật ‘cực cháy’ cùng nhau. Dù chỉ là ảnh không cận cảnh nhưng vẫn khiến dân tình phấn khích vì quá hot và bùng cháy.

Lộ ảnh thân mật 'cực bùng cháy' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh 1

Theo đó, nhiều dân tình cho rằng đã quá quen với cảnh cặp chị em Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc tấu hề cùng nhau nên ở phân cảnh ‘giường chiếu’ khiến họ cảm thấy lạ lẫm. Một số khác thì bày tỏ hy vọng khi lên phim sẽ không bị kiểm duyệt, cắt cảnh và hóng chờ dự án nhanh chóng lên sóng trong thời gian sớm nhất.

Ngoài những lần tấu hề trên đoàn phim thì không ít lần Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc cũng ‘để lộ’ những phân cảnh ‘tình bể bình’ trong phim. Theo đó, đoàn phim từng khiến dân tình một phen hú hét khi tung ảnh Thời Yến (Vương Hạc Đệ) và Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) đã có cảnh hôn lãng mạn dưới trời tuyết rơi. Gần đây, dân tình cũng không khỏi bấn loạn trước loạt ảnh cọ mũi vào nhau thể hiện tình cảm của cặp đôi chính.

Lộ ảnh thân mật 'cực bùng cháy' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh 2

Lộ ảnh thân mật 'cực bùng cháy' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh 3

Lộ ảnh thân mật 'cực bùng cháy' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh 4

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có.

Lộ ảnh thân mật 'cực bùng cháy' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh - Ảnh 5

Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của "trà xanh", được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.

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