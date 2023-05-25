Bạch Lộc sắp sửa thành đôi với 'tình cũ màn ảnh' của Triệu Lộ Tư trong một dự án cổ trang được netizen nhiệt tình ủng hộ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Công Ngọc đang chuẩn bị khởi quay. Theo đó, dự án đang nhắm tới Bạch Lộc và 'tình cũ màn ảnh' của Triệu Lộ Tư vào vai nam nữ chính của bộ phim.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án cổ trang Công Ngọc đang chuẩn bị khởi quay. Theo đó, dự án đang nhắm tới Bạch Lộc và Trần Triết Viễn vào vai nam nữ chính của bộ phim. Dù chưa có sự xác nhận chính thức từ phía đoàn phim nhưng thông tin này vẫn khiến các khán giả vô cùng phấn khích. Theo đó, Bạch Lộc và Trần Triết Viễn đều sở hữu visual đỉnh cao ‘trai tài gái sắc’. Dù Trần Triết Viễn kém hơn Bạch Lộc nhiều tuổi nhưng ngoại hình không chênh lệch nhau là mấy, hứa hẹn sẽ có màn chemistry bùng nổ nếu cặp đôi hợp tác cùng nhau.

Tuy nhiên, một số khán giả khác cho rằng thông tin này rất khó xảy ra. Được biết, Bạch Lộc vừa gia nhập đoàn phim Bắc Thượng và còn nhiều dự án khác sau đó nên khó nhận vai nữ chính của Công Ngọc.

Công Ngọc chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ngưng Lũng. Câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật chính là Đằng Ngọc Ý là Thành Vương Thế Tử Lận Thừa Hựu. Công Ngọc đặt trong bối cảnh nhà Đường. Nữ chính Đằng Ngọc Ý mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, phụ thân ở nơi biên quan xa xôi, từ nhỏ đã sống với gia đình dì. Câu chuyện bắt đầu khi biểu tỷ bị tai nạn, Đằng Ngọc Ý đi tìm nhưng vô tình bị rơi xuống nước và nằm mơ thấy vô số chuyện kiếp trước, biểu tỷ, dì, phụ thân và cả chính mình đều có kết cục thê thảm. Đằng Ngọc Ý rơi xuống nước không chết mà còn nhặt được một thanh kiếm phỉ thuỷ, nhưng lúc đầu cô không coi trọng thanh kiếm này. Sau khi trùng sinh, cô quyết định thay đổi kết cục của cả nhà và tìm ra chân tướng của kiếp trước.

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