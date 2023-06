Vừa qua, mạng xã hội rầm rộ về đoạn phỏng vấn của La Vân Hi về việc nghệ sĩ tham gia game show. Chuyện không có gì để nói nếu netizen không phát hiện câu trả lời của anh chàng có ý đụng chạm đến Bạch Lộc.

Những ngày qua, dân tình rầm rộ về đoạn phỏng vấn của La Vân Hi về việc nghệ sĩ tham gia show giải trí. Theo đó, La Vân Hi cho biết: "Mong muốn thông qua tác phẩm phim ảnh để nhận được sự thừa nhận của khán giả hơn (so với tham gia show giải trí), thực hiện giá trị của bản thân. Khi tôi cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp, khi tôi có cơ hội tiếp xúc với các dự án và đoàn phim tốt, thì sự lựa chọn đầu tiên của tôi nhất định là không ngừng tích lũy tác phẩm và trau dồi diễn xuất".

Chuyện không có gì để nói nếu một bộ phận khán giả không hài lòng về câu trả lời này của La Vân Hi. Thậm chí, họ còn gọi tên Bạch Lộc, cho rằng anh chàng đã đụng chạm với bạn diễn từng hợp tác ăn ý với mình trong Trường Nguyệt Tẫn Minh. Được biết Bạch Lộc là người năng động và thường xuyên tham gia các chương trình giải trí. Nữ diễn viên cũng rất sẵn lòng tương tác với bạn diễn Trương Lăng Hách để quảng bá phim Ninh An Như Mộng sắp lên sóng mặc lùm xùm tình cảm.

Bộ phận khán giả đó cho rằng việc tham gia các chương trình một phần là để tăng nhiệt cho phim mới, một phần là để kéo gần khoảng cách giữa nghệ sĩ – fan hâm mộ. Bên cạnh đó, không phải ai thường xuyên đi show cũng là do lười biếng diễn xuất.

Tuy nhiều, một số fan của La Vân Hi cho rằng ý của anh chàng là bản thân anh ít tham gia game show chứ không phải hoàn toàn không tham gia và cũng có ý đụng chạm đến nghệ sĩ khác. Bên cạnh đó, việc lộ diện trên các game show còn tùy thuộc vào sở thích, ý nghĩa của chương trình. Quan trọng hơn hết chương trình giải trí đó có phù hợp với tính cách của chính nghệ sĩ đó hay không.

