La Vân Hi bất ngờ tiết lộ lý do ít tham gia các chương trình giải trí?

Thời gian qua, La Vân Hi gây chú ý với khán giả khi đảm nhận vai diễn Đàm Đài Tẫn trong dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh. Mặc dù dự án này còn nhiều tranh cãi nhưng về diễn xuất của anh chàng vẫn được đánh giá là khá tròn vai. Bên cạnh đó, anh chàng cũng đã bắt đầu vào phim trường Nhan Tâm Ký đóng chính cùng Tống Dật.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước đoạn phỏng vấn của La Vân Hi về việc nghệ sĩ tham gia show giải trí. Theo đó, khi được phóng viên hỏi tại sao La Vân Hi ít tham gia các chương trình giải trí thì anh chàng nhanh chóng đáp lại: "Mong muốn thông qua tác phẩm phim ảnh để nhận được sự thừa nhận của khán giả hơn (so với tham gia show giải trí), thực hiện giá trị của bản thân. Khi tôi cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp, khi tôi có cơ hội tiếp xúc với các dự án và đoàn phim tốt, thì sự lựa chọn đầu tiên của tôi nhất định là không ngừng tích lũy tác phẩm và trau dồi diễn xuất."