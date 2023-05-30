La Vân Hi bất ngờ tiết lộ lý do ít tham gia các chương trình giải trí?

Sao quốc tế 30/05/2023 15:06

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ về việc La Vân Hi tiết lộ lý do ít tham gia các chương trình giải trí, nhận được sự đồng tình của đông đảo khán giả.

Thời gian qua, La Vân Hi gây chú ý với khán giả khi đảm nhận vai diễn Đàm Đài Tẫn trong dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh. Mặc dù dự án này còn nhiều tranh cãi nhưng về diễn xuất của anh chàng vẫn được đánh giá là khá tròn vai. Bên cạnh đó, anh chàng cũng đã bắt đầu vào phim trường Nhan Tâm Ký đóng chính cùng Tống Dật.

La Vân Hi bất ngờ tiết lộ lý do ít tham gia các chương trình giải trí? - Ảnh 1

La Vân Hi bất ngờ tiết lộ lý do ít tham gia các chương trình giải trí? - Ảnh 2

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ trước đoạn phỏng vấn của La Vân Hi về việc nghệ sĩ tham gia show giải trí. Theo đó, khi được phóng viên hỏi tại sao La Vân Hi ít tham gia các chương trình giải trí thì anh chàng nhanh chóng đáp lại: "Mong muốn thông qua tác phẩm phim ảnh để nhận được sự thừa nhận của khán giả hơn (so với tham gia show giải trí), thực hiện giá trị của bản thân. Khi tôi cố gắng phấn đấu vì sự nghiệp, khi tôi có cơ hội tiếp xúc với các dự án và đoàn phim tốt, thì sự lựa chọn đầu tiên của tôi nhất định là không ngừng tích lũy tác phẩm và trau dồi diễn xuất."

La Vân Hi bất ngờ tiết lộ lý do ít tham gia các chương trình giải trí? - Ảnh 3

Câu trả lời của La Vân Hi đã nhận được sự ủng hộ của khán giả vì cho rằng bản thân là diễn viên thì nên tập trung rèn luyện kĩ năng diễn xuất vì nếu tham gia nhiều show thì sẽ không có nhiều thời gian tìm hiểu và nhập tâm vào vai diễn trên phim được.

Được biết, chương trình giải trí là một trong những thể loại cực ăn khách tại Trung Quốc hiện nay. Việc tham gia không những giúp diễn viên tuyên truyền tốt hơn về bản thân, các hoạt động diễn xuất, dự án phim,... mà còn có thể thu hút lượng fan nhất định.

La Vân Hi bất ngờ tiết lộ lý do ít tham gia các chương trình giải trí? - Ảnh 4

Tuy nhiên, việc lịch trình quay phim quá dày đặc khiến một số diễn viên từ chối góp mặt vì sẽ dẫn đến việc kiệt sức và gây ảnh hưởng đến chất lượng diễn xuất. Bên cạnh đó, việc lộ diện trên các game show còn tùy thuộc vào sở thích, ý nghĩa của chương trình hay đơn giản chỉ vì tự bản thân cảm thấy tính cách không phù hợp.

 

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Từ khóa:   La Vân Hi Trường Nguyệt Tẫn Minh Nhan Tâm Ký sao hoa ngữ cbiz

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