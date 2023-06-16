Vừa chia tay Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'thành đôi' với 'em gái' của Triệu Lệ Dĩnh, dân tình hài lòng vì điều này?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân dự kiến sẽ do Vương Hạc Đệ và 'em gái' của Triệu Lệ Dĩnh đóng chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đại Phụng Đả Canh Nhân do Tencent phối hợp New Classics Media (Tân Lệ) đã mở tài khoản weibo chính thức. Theo đó, bộ phim dự kiến do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính, khai máy vào tháng 7.

Trước đó, một cư dân mạng phát hiện đạo diễn của dự án này đã like bài viết với nội dung ‘Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi sẽ góp mặt trong chế tác Đại Phụng Đả Canh Nhân’. Nhưng 6 giờ sau khi một loạt bloggers đã đăng bài, đạo diễn này đã bỏ like bài viết. Hành động trên của đạo diễn như một lời chứng minh có khả năng thông tin Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng chính Đại Phụng Đả Canh Nhân là sự thật. Mặc dù chỉ là suy đoán nhưng phía cư dân mạng đa phần đều tỏ ra ủng hộ sự kết đôi này. Bởi chưa bàn đến diễn xuất, chỉ tính riêng phần visual đã khiến netizen thỏa mãn vô cùng. Bản thân Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi tuy kỹ thuật diễn chưa đạt tới mức "đỉnh cao", nhưng vẫn khá ổn áp, mang lại cho khán giả cảm giác dễ chịu khi xem.

Đại Phụng Đả Canh Nhân là đại tác phẩm trên web văn học mạng Khởi Điểm, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mại Báo Tiểu Lang, thuộc thể loại tiên hiệp. Tựa đề Đại Phụng Đả Canh Nhân theo nghĩa thuần Việt có thể hiểu là 'người đánh canh thời Đại Phụng'. Trong đó, 'đả canh nhân' là người làm công việc tuần tra giữa đêm, báo thời gian trong thời Hán (người đánh canh), 'Đại Phụng' là tên của triều đại được sử dụng trong nguyên tác. Bộ phim có nội dung xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An và câu chuyện bắt đầu lúc anh 17 tuổi. Vốn là cảnh sát tại thời hiện đại, Hứa Thất An rất giỏi việc điều tra phá án, về sau chuyển sang làm kinh doanh. Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Còn nữ chính Lâm An là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ tùy hứng, vừa mềm mại, vừa có chút kiêu ngạo vừa mềm mại đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An.

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