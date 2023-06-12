Netizen đòi giải cứu phim Dĩ Ái Vi Doanh vì một hành động của Vương Hạc Đệ 'cố tình' gây ra với Bạch Lộc?

Sao quốc tế 12/06/2023 14:04

Mới đây, mạng xã hội không khỏi bất ngờ trước một hành động Vương Hạc Đệ đã 'cố tình' gây ra với Bạch Lộc. Chính vì điều này dân tình đã nhất quyết đòi giải cứu phim Dĩ Ái Vi Doanh của cặp đôi này đóng chính.

Những ngày qua, ekip chương trình Keep Running đã khiến dân tình phát sốt khi đổ bộ đến Bangkok và Pattaya của xứ sở Thái Lan để quay hình cho các tập đặc biệt. Bên cạnh visual sáng bừng của dàn sao trong trang phục truyền thống Thái Lan thì những khoảnh khắc hậu trường chương trình cũng được công chúng đặc biệt quan tâm.

Netizen đòi giải cứu phim Dĩ Ái Vi Doanh vì một hành động của Vương Hạc Đệ 'cố tình' gây ra với Bạch Lộc? - Ảnh 1Netizen đòi giải cứu phim Dĩ Ái Vi Doanh vì một hành động của Vương Hạc Đệ 'cố tình' gây ra với Bạch Lộc? - Ảnh 2Netizen đòi giải cứu phim Dĩ Ái Vi Doanh vì một hành động của Vương Hạc Đệ 'cố tình' gây ra với Bạch Lộc? - Ảnh 3Netizen đòi giải cứu phim Dĩ Ái Vi Doanh vì một hành động của Vương Hạc Đệ 'cố tình' gây ra với Bạch Lộc? - Ảnh 4Netizen đòi giải cứu phim Dĩ Ái Vi Doanh vì một hành động của Vương Hạc Đệ 'cố tình' gây ra với Bạch Lộc? - Ảnh 5

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lên khoảnh khắc ‘cười xỉu’ của bộ ba Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc – Phạm Thừa Thừa khi tham gia thử thách của chương trình này. Theo đó, 2 nam thần Vương Hạc Đệ và Phạm Thừa Thừa quăng Bạch Lộc xuống nước đã khiến dân tình không khỏi bật cười. Thậm chí, khoảnh khắc này còn leo hẳn lên top hot search của trang mạng giải trí xứ Trung.

Netizen đòi giải cứu phim Dĩ Ái Vi Doanh vì một hành động của Vương Hạc Đệ 'cố tình' gây ra với Bạch Lộc? - Ảnh 6

Netizen đòi giải cứu phim Dĩ Ái Vi Doanh vì một hành động của Vương Hạc Đệ 'cố tình' gây ra với Bạch Lộc? - Ảnh 7

Không những thế, dân tình còn so sánh khoảnh khắc này của Bạch Lộc được so sánh với meme giải cứu chú heo khỏi lũ lụt từng nổi đình đám trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, không ít khán giả đòi giải cứu dự án Dĩ Ái Vi Doanh.

Netizen đòi giải cứu phim Dĩ Ái Vi Doanh vì một hành động của Vương Hạc Đệ 'cố tình' gây ra với Bạch Lộc? - Ảnh 8

Được biết, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc gần đây gây chú ý khi hợp tác trong dự án Dĩ Ái Vi Doanh. Dù chưa có lịch lên sóng nhưng những phân cảnh hậu trường ngọt ngào, lãng mạn của cặp đôi này khiến khán giả không khỏi lụi tim. Nhiều khán giả cho rằng họ đang chìm đắm trong hình ảnh yêu đương thắm thiết của cặp đôi chính nhưng đến khi thấy được khoảnh khắc nam chính Vương Hạc Đệ bắt tay với một nam thần khác quăng nữ chính Bạch Lộc xuống nước khiến họ ngay lập tức đòi giải cứu bộ phim và 2 nhân vật Trịnh Thư Ý với Thời Yến.

Netizen đòi giải cứu phim Dĩ Ái Vi Doanh vì một hành động của Vương Hạc Đệ 'cố tình' gây ra với Bạch Lộc? - Ảnh 9

Hiện tại, những hình ảnh hậu trường liên quan đến Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ khi tham gia chương trình Keep Running vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Dĩ Ái Vi Doanh tung poster 'đẹp hết nước chấm' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, ngày lên sóng không còn xa

Dĩ Ái Vi Doanh tung poster 'đẹp hết nước chấm' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, ngày lên sóng không còn xa

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính đã tung ra poster mới của hai nhân vật chính. Dân tình vô cùng phấn khích và khẳng định ngày lên sóng của bộ phim đang đến gần.

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Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Bạch Lộc Dĩ Ái Vi Doanh Keep Running sao hoa ngữ

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