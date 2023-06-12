Netizen đòi giải cứu phim Dĩ Ái Vi Doanh vì một hành động của Vương Hạc Đệ 'cố tình' gây ra với Bạch Lộc?

Những ngày qua, ekip chương trình Keep Running đã khiến dân tình phát sốt khi đổ bộ đến Bangkok và Pattaya của xứ sở Thái Lan để quay hình cho các tập đặc biệt. Bên cạnh visual sáng bừng của dàn sao trong trang phục truyền thống Thái Lan thì những khoảnh khắc hậu trường chương trình cũng được công chúng đặc biệt quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lên khoảnh khắc ‘cười xỉu’ của bộ ba Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc – Phạm Thừa Thừa khi tham gia thử thách của chương trình này. Theo đó, 2 nam thần Vương Hạc Đệ và Phạm Thừa Thừa quăng Bạch Lộc xuống nước đã khiến dân tình không khỏi bật cười. Thậm chí, khoảnh khắc này còn leo hẳn lên top hot search của trang mạng giải trí xứ Trung.

Không những thế, dân tình còn so sánh khoảnh khắc này của Bạch Lộc được so sánh với meme giải cứu chú heo khỏi lũ lụt từng nổi đình đám trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, không ít khán giả đòi giải cứu dự án Dĩ Ái Vi Doanh.

Được biết, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc gần đây gây chú ý khi hợp tác trong dự án Dĩ Ái Vi Doanh. Dù chưa có lịch lên sóng nhưng những phân cảnh hậu trường ngọt ngào, lãng mạn của cặp đôi này khiến khán giả không khỏi lụi tim. Nhiều khán giả cho rằng họ đang chìm đắm trong hình ảnh yêu đương thắm thiết của cặp đôi chính nhưng đến khi thấy được khoảnh khắc nam chính Vương Hạc Đệ bắt tay với một nam thần khác quăng nữ chính Bạch Lộc xuống nước khiến họ ngay lập tức đòi giải cứu bộ phim và 2 nhân vật Trịnh Thư Ý với Thời Yến.

Hiện tại, những hình ảnh hậu trường liên quan đến Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ khi tham gia chương trình Keep Running vẫn nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.