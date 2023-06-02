Dĩ Ái Vi Doanh tung poster 'đẹp hết nước chấm' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, ngày lên sóng không còn xa

Sao quốc tế 02/06/2023 19:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính đã tung ra poster mới của hai nhân vật chính. Dân tình vô cùng phấn khích và khẳng định ngày lên sóng của bộ phim đang đến gần.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc ĐệBạch Lộc đóng chính đã tung ra poster mới của hai nhân vật chính khiến dân tình vô cùng phấn khích. Bên cạnh màn khen ngợi về visual đẹp ‘hết nước chấm’ của cặp đôi thì dân tình đặt nghi vấn phim đang phát ‘tín hiệu’ sắp lên sóng.

Dĩ Ái Vi Doanh tung poster 'đẹp hết nước chấm' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, ngày lên sóng không còn xa - Ảnh 1Dĩ Ái Vi Doanh tung poster 'đẹp hết nước chấm' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, ngày lên sóng không còn xa - Ảnh 2

Trước đó, Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc khiến dân tình đứng ngồi không yên khi có màn tương tác ‘ngọt tràn màn hình’ như một cặp đôi thực thụ trên tạp chí Harper's Bazaar. Thậm chí, trông cả hai đẹp đôi tới mức, công chúng không hề nhận ra khoảng cách 4 tuổi giữa Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Được biết, bộ ảnh này được Harper's Bazaar Trung Quốc thực hiện để quảng bá Dĩ Ái Vi Doanh do cặp đôi đóng chính.

Dĩ Ái Vi Doanh tung poster 'đẹp hết nước chấm' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, ngày lên sóng không còn xa - Ảnh 3Dĩ Ái Vi Doanh tung poster 'đẹp hết nước chấm' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, ngày lên sóng không còn xa - Ảnh 4

Không những thế, gần đây, netizen phát sốt trước ảnh leak ‘giường chiếu’ của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc. Theo đó, 2 nhân vật Thời Yến (Vương Hạc Đệ) và Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) có phân cảnh tình cảm thân mật ‘cực cháy’ cùng nhau. Dù chỉ là ảnh không cận cảnh nhưng vẫn khiến dân tình phấn khích vì quá hot và bùng cháy.

Dĩ Ái Vi Doanh tung poster 'đẹp hết nước chấm' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, ngày lên sóng không còn xa - Ảnh 5

Dĩ Ái Vi Doanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Cưa Nhầm Bạn Trai, Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của cô phóng viên Trịnh Thư Ý (Bạch Lộc) và anh chàng giám đốc Thời Yến (Vương Hạc Đệ). Có nhan sắc và sự nghiệp thành công nhưng Thư Ý lại bị bạn trai "cắm sừng" ngoại tình với một cô gái giàu có.

Dĩ Ái Vi Doanh tung poster 'đẹp hết nước chấm' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, ngày lên sóng không còn xa - Ảnh 6

Vì tức giận, Thư Ý cố tình tán tỉnh cậu của "trà xanh", được cho là tổng tài Thời Yến quyền lực, bá đạo. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, Thư Ý cũng chinh phục được trái tim vị tổng tài lạnh lùng. Tuy nhiên, cũng là lúc cô nàng nhận ra bấy lâu nay mình đã cưa cẩm nhầm người.

Lộ ảnh thân mật 'cực bùng cháy' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh

Lộ ảnh thân mật 'cực bùng cháy' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh

Mới đây, mạng xã hội phát sốt trước ảnh thân mật 'cực bùng cháy' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trên phim trường Dĩ Ái Vi Doanh.

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Lộ ảnh thân mật 'cực bùng cháy' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc trong Dĩ Ái Vi Doanh

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