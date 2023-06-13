Vương Hạc Đệ 'cosplay' Đạo Minh Tự trong Tân Vườn Sao Băng theo style 'hổ báo' khiến dân tình 'cười xỉu'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh tạo hình học sinh theo style 'hổ báo' của Vương Hạc Đệ trong chương trình Keep Running. Bên cạnh đó, tạo hình này của anh chàng còn khiến dân tình gợi nhớ đến nhân vật Đạo Minh Tự của anh trong Tân Vườn Sao Băng vào 5 năm trước.

Những ngày qua, Vương Hạc Đệ đã có mặt ở Thái Lan ghi hình cho chương trình Keep Running phiên bản Trung Quốc. Chính vì thế, mọi động thái của anh chàng trong dự án này luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Mới đây, mạng xã hội lan truyền tạo hình học sinh của Vương Hạc Đệ trong hậu trường chương trình Keep Running. Có thể thấy anh chàng khoác lên mình đồng phục học sinh Thái Lan. Đáng chú ý là mái tóc được để dài theo style đầu gấu, hổ báo trường học khiến dân tình không khỏi bật cười nhưng vẫn không quên dành lời khen ngợi có cánh dành cho nhan sắc điển trai của anh chàng. Thậm chí, họ còn cho rằng ‘cấu hình’ anh chàng rất phù hợp với tạo hình ‘học sinh hổ báo’.

Bên cạnh đó, tạo hình học sinh này của Vương Hạc Đệ còn khiến dân tình gợi nhớ đến nhân vật Đạo Minh Tự của anh trong Tân Vườn Sao Băng với nhan sắc và nụ cười không có quá nhiều thay đổi. Được biết, dự án ra mắt vào năm 2018 đánh dấu bước chân đầu tiên của nam thần vào con đường diễn xuất. Sau 5 năm phim lên sóng, Vương Hạc Đệ hiện đang là ngôi sao đang lên nhờ thành công trong Thương Lan Quyết vào năm 2022 và lọt vào top mỹ nam cổ trang nổi bật trên màn ảnh.

Ít ai biết, thời điểm còn ngồi trên ghế nhà trường, Vương Hạc Đệ từng là một thiếu niên nghịch ngợm, nổi loạn. Ngày còn học cấp hai, thành tích học tập của Vương Hạc Đệ không tốt, mỗi ngày đều bị mời phụ huynh tới trường. Thú vui duy nhất của nam thần chính là bóng rổ. Cũng chính vì niềm đam mê quá lớn với bóng rổ khiến Vương Hạc Đệ không mặn mà với việc học. Khi ấy, anh chàng bị nhiều phụ huynh coi là tấm gương xấu trong lớp. Cha mẹ Vương Hạc Đệ từng không ít lần lúng túng khi nhắc đến anh với họ hàng. Để thay đổi bản thân, Vương Hạc Đệ rời Lạc Sơn, lên Thành Đô học tập. Trong một buổi họp báo ra mắt phim, Vương Hạc Đệ từng có tiết lộ về tuổi trẻ nông nổi của bản thân: “Ngày bé tôi nghịch ngợm, nông nổi lắm. Thành tích học tập của tôi không tốt, khiến cha mẹ lo nghĩ nhiều. Tôi muốn được trải nghiệm một cuộc sống khác, cảm nhận về cuộc đời của chính mình qua vai diễn trong phim”.

Netizen đòi giải cứu phim Dĩ Ái Vi Doanh vì một hành động của Vương Hạc Đệ 'cố tình' gây ra với Bạch Lộc? Mới đây, mạng xã hội không khỏi bất ngờ trước một hành động Vương Hạc Đệ đã 'cố tình' gây ra với Bạch Lộc. Chính vì điều này dân tình đã nhất quyết đòi giải cứu phim Dĩ Ái Vi Doanh của cặp đôi này đóng chính.

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