Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc nắm tay đầy tình cảm khi 'cưa sừng làm nghé' trong tạo hình 'thanh xuân vườn trường', sự thật sau đó khiến dân tình cười nghiêng ngả

Sao quốc tế 14/06/2023 14:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc nắm tay đầy tình cảm trong hậu trường chương trình Keep Running. Tuy nhiên, sự thật sau đó khiến dân tình cười nghiêng ngả.

Những ngày qua, ekip Keep Running phiên bản Trung đã đổ bộ đến xứ chùa Vàng để ghi hình cho những tập đặc biệt của chương trình. Đáng chú ý, những khoảnh khắc trong tạo hình học sinh Thái Lan của dàn sao đình đám xứ Trung được công chúng đặc biệt chú ý.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Vương Hạc ĐệBạch Lộc nắm tay đầy tình cảm trong hậu trường chương trình Keep Running. Nhiều khán giả không khỏi thích thú cặp đôi ngập tràn vibe thanh xuân vườn trường đầy ngọt ngào. Tuy nhiên, chưa lãng mạn được bao lâu, cặp đôi lại khiến dân tình một phen ‘cười xỉu’ khi ‘thanh xuân’ lại hóa ‘hổ báo’ với khoảnh khắc cặp đôi chuẩn bị lên kế hoạch ‘chọc phá’ các ‘bạn học’ khác.

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc nắm tay đầy tình cảm khi 'cưa sừng làm nghé' trong tạo hình 'thanh xuân vườn trường', sự thật sau đó khiến dân tình cười nghiêng ngả - Ảnh 1Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc nắm tay đầy tình cảm khi 'cưa sừng làm nghé' trong tạo hình 'thanh xuân vườn trường', sự thật sau đó khiến dân tình cười nghiêng ngả - Ảnh 2

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc nắm tay đầy tình cảm khi 'cưa sừng làm nghé' trong tạo hình 'thanh xuân vườn trường', sự thật sau đó khiến dân tình cười nghiêng ngả - Ảnh 3

Bên cạnh đó, một khán giả còn trêu đùa khi tổng tài Thời Yến và bạn gái Trịnh Thư Ý ‘cưa sừng làm nghé’ giả làm học sinh cấp 3 để trốn việc đi hẹn hò. Được biết, đây là 2 nhân vật của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính trong dự án Dĩ Ái Vi Doanh vừa đóng máy gần đây.

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc nắm tay đầy tình cảm khi 'cưa sừng làm nghé' trong tạo hình 'thanh xuân vườn trường', sự thật sau đó khiến dân tình cười nghiêng ngả - Ảnh 4

Được biết, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ được mệnh danh là ‘rạp xiếc trung ương’ vì cứ sáp vào là tấu hề không ngừng nghỉ. Kể từ khi cùng tham gia Keep Running đến khi đóng cặp trong Dĩ Ái Vi Doanh, cặp đôi đã tạo ra một bầu không khí cực ‘tấu hề’, liên tục làm ‘trò con bò’ chọc mọi người phải cười nghiêng ngả.

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc nắm tay đầy tình cảm khi 'cưa sừng làm nghé' trong tạo hình 'thanh xuân vườn trường', sự thật sau đó khiến dân tình cười nghiêng ngả - Ảnh 5

Trong những hình ảnh hậu trường bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh, độ tấu hề của Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ còn tăng lên gấp bội. Theo đó, trong đoạn video chúc Tết Nguyên Tiêu của cặp đôi, nếu để ý kĩ có thể thấy cả hai dường như đã cố nhịn cười để quay video một cách nghiêm túc nhất có thể.

Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc nắm tay đầy tình cảm khi 'cưa sừng làm nghé' trong tạo hình 'thanh xuân vườn trường', sự thật sau đó khiến dân tình cười nghiêng ngả - Ảnh 6Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc nắm tay đầy tình cảm khi 'cưa sừng làm nghé' trong tạo hình 'thanh xuân vườn trường', sự thật sau đó khiến dân tình cười nghiêng ngả - Ảnh 7

Trong phân đoạn tình cảm giữa trời tuyết rơi, dân tình chưa kịp rụng tim trước chemistry ngọt ngào của cặp đôi, khi đạo diễn vừa hô ‘cắt’, cặp đôi liền cười lớn không ngừng. Có vẻ như Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc cố gồng để nhịn cười khi phải đóng một cảnh nghiêm túc dưới sự chứng kiến của người dân, nhưng khi xã vai thì ‘bản chất thật’ của cặp đôi liền ‘hiện nguyên hình’.

Vương Hạc Đệ 'cosplay' Đạo Minh Tự trong Tân Vườn Sao Băng theo style 'hổ báo' khiến dân tình 'cười xỉu'

Vương Hạc Đệ 'cosplay' Đạo Minh Tự trong Tân Vườn Sao Băng theo style 'hổ báo' khiến dân tình 'cười xỉu'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh tạo hình học sinh theo style 'hổ báo' của Vương Hạc Đệ trong chương trình Keep Running. Bên cạnh đó, tạo hình này của anh chàng còn khiến dân tình gợi nhớ đến nhân vật Đạo Minh Tự của anh trong Tân Vườn Sao Băng vào 5 năm trước.

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Vương Hạc Đệ 'cosplay' Đạo Minh Tự trong Tân Vườn Sao Băng theo style 'hổ báo' khiến dân tình 'cười xỉu'

Vương Hạc Đệ 'cosplay' Đạo Minh Tự trong Tân Vườn Sao Băng theo style 'hổ báo' khiến dân tình 'cười xỉu'

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