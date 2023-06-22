Cùng là 'gà cưng' của Vu Chính nhưng Bạch Lộc lại được thiên vị, tạo cơ hội phát triển sự nghiệp nhiều hơn Hứa Khải?

Sao quốc tế 22/06/2023 15:05

Hứa Khải và Bạch Lộc được biết đến là ‘gà cưng’ của 'vị biên kịch vàng' Vu Chính một tay nâng đỡ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng dù cùng chung công ty Hoan Ngu Ảnh Thị nhưng có vẻ Bạch Lộc lại được o bế hơn Hứa Khải.

Hứa KhảiBạch Lộc được biết đến là ‘gà cưng’ của 'vị biên kịch vàng' Vu Chính một tay nâng đỡ. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng dù cùng chung công ty Hoan Ngu Ảnh Thị nhưng có vẻ Bạch Lộc lại được o bế hơn Hứa Khải.

Cùng là 'gà cưng' của Vu Chính nhưng Bạch Lộc lại được thiên vị, tạo cơ hội phát triển sự nghiệp nhiều hơn Hứa Khải? - Ảnh 1

Được biết, Hứa Khải và Bạch Lộc từng hợp tác chung trong 2 dự án Chiêu Diêu và Trường Quân Đội Liệt Hỏa vào năm 2019. Cả hai đều đạt được thành tích khá tốt, luôn lọt top hot search trên các trang mạng giải trí. Tuy nhiên, từ năm 2020 trở đi, Hứa Khải dù có phim chiếu nhưng chỉ số truyền thông lại không bằng Bạch Lộc.

Cùng là 'gà cưng' của Vu Chính nhưng Bạch Lộc lại được thiên vị, tạo cơ hội phát triển sự nghiệp nhiều hơn Hứa Khải? - Ảnh 2Cùng là 'gà cưng' của Vu Chính nhưng Bạch Lộc lại được thiên vị, tạo cơ hội phát triển sự nghiệp nhiều hơn Hứa Khải? - Ảnh 3

Trong năm nay, Bạch Lộc có dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng, Hứa Khải có dự án Tuyết Ưng Lĩnh Chủ vừa lên sóng. Trước đó, anh chàng cũng có dự án Định Luật 80/20 Của Tình Yêu đóng chính cùng ‘đỉnh lưu’ Dương Mịch. Nếu Bạch Lộc liên tục được góp mặt trên các diễn đàn tìm kiếm, bàn luận thì Hứa Khải không được nhiều sự chú ý. Chính vì thế, nhiều khán giả cho rằng Hoan Ngu có phần thiên vị Bạch Lộc hơn.

Cùng là 'gà cưng' của Vu Chính nhưng Bạch Lộc lại được thiên vị, tạo cơ hội phát triển sự nghiệp nhiều hơn Hứa Khải? - Ảnh 4Cùng là 'gà cưng' của Vu Chính nhưng Bạch Lộc lại được thiên vị, tạo cơ hội phát triển sự nghiệp nhiều hơn Hứa Khải? - Ảnh 5

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng không hẳn do công ty này o bế hay thiên vị Bạch Lộc hơn mà một phần do năng lực diễn xuất của Hứa Khải kém hơn. Theo đó, Hứa Khải thường được nhận xét là ‘bình hoa nam di động’ khi có diễn xuất 1 màu, trăm phim như một. Trong khi đó, Bạch Lộc ngày càng tạo lòng tin trong lòng công chúng về diễn xuất và có khả năng trở thành đỉnh lưu.

Chính vì thế, dù Bạch Lộc hay Hứa Khải có được Hoan Ngu ưu ái PR tên tuổi nhưng diễn xuất kém thì vẫn không được khán giả công nhận.

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