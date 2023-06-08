Nhan sắc Bạch Lộc thời chưa nổi tiếng khiến dân tình mê mẩn

Mới đây, mạng xã hội rộ lại loạt ảnh thời điểm chưa nổi tiếng của Bạch Lộc khiến dân tình mê mẩn vì quá xinh đẹp.

Bạch Lộc là một trong những nàng tiểu hoa được quan tâm nhất hiện nay. Thời gian gần đây, cô liên tục gây sốt màn ảnh nhỏ với nhan sắc cùng diễn xuất đỉnh cao. Mới đây, mạng xã hội rộ lại loạt ảnh thời điểm chưa nổi tiếng của Bạch Lộc khiến dân tình mê mẩn vì quá xinh đẹp. Trong loạt ảnh này, có thể thấy các nét của Bạch Lộc vẫn còn khá non nớt, trẻ trung. Không trang điểm cầu kỳ, tạo hình tóc đơn giản nhưng với đôi mắt to tròn long lanh cô nàng vẫn hạ gục trái tim dân mạng. Thậm chí, Bạch Lộc với vẻ ngoài trong sáng còn được khen giống hệt các nữ thần trong phim thanh xuân vườn trường.

Việc làm lại hàm răng đã nâng tầm nhan sắc của Bạch Lộc ở hiện tại, giúp cô thêm xinh đẹp, rực rỡ hơn. Các đường nét trên gương mặt cũng trở nên sắc sảo hơn, gu thời trang cũng trưởng thành, quyến rũ hơn hẳn. Tuy nhiên, không khó để nhận ra cô nàng đã có nét sẵn từ trước nên ngoại hình vẫn luôn rất nổi bật.

Bạch Lộc còn được biết đến là "gà cưng" được đạo diễn, nhà sản xuất nổi tiếng Vu Chính nâng đỡ. Vào năm 2016, Bạch Lộc tham gia diễn chính trong MV Lưu Ngôn của Lục Hổ và ký hợp đồng với Hoan Ngu Ảnh Thị. Trước đó, cô được yêu thích khi hoạt động chủ yếu là hotgirl, người mẫu trên mạng xã hội. Từng bị chê cười vì khả năng diễn xuất, Bạch Lộc rất nỗ lực cải thiện điểm yếu, đảm nhận nhiều loại vai diễn khác nhau để phá tan định kiến hotgirl mạng đóng phim của công chúng. Hiện tại, Bạch Lộc vừa gia nhập đoàn phim Bắc Thượng, một dự án chính kịch đánh dấu sự chuyển hình mới của cô nàng. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin tiếp theo liên quan đến dự án này.

Dĩ Ái Vi Doanh tung poster 'đẹp hết nước chấm' của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc, ngày lên sóng không còn xa Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Dĩ Ái Vi Doanh do Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đóng chính đã tung ra poster mới của hai nhân vật chính. Dân tình vô cùng phấn khích và khẳng định ngày lên sóng của bộ phim đang đến gần.

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