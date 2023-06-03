'Tình mới màn ảnh' của Ngô Thiến từng bỏ lỡ cơ hội 'thành đôi' với Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng

Sao quốc tế 03/06/2023 14:03

'Tình mới màn ảnh' của Ngô Thiến từng được ấn định đóng vai diễn của Trương Lăng Hách trong Ninh Anh Như Mộng. Thế nhưng vì một số lý do, anh chàng đã bỏ lỡ cơ hội này.

Những ngày qua, dự án Tam Phân Dã do Trương Bân Bân và Ngô Thiến đóng chính đã chính thức lên sóng. Bộ phim đã vượt qua nhiều siêu phẩm cùng lên sóng để chiếm hạng 1 BXH phim có "nhiệt độ" cao.

'Tình mới màn ảnh' của Ngô Thiến từng bỏ lỡ cơ hội 'thành đôi' với Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng - Ảnh 1

Bên cạnh màn khen ngợi dành cho diễn xuất của ‘nữ chính’ Ngô Thiến thì nam chính Trương Bân Bân cũng được chú ý. Anh chàng được khen ngợi như chuẩn hình mẫu "soái ca" từ truyện bước ra, điển trai thu hút nhưng không lố, diễn xuất tự nhiên.

'Tình mới màn ảnh' của Ngô Thiến từng bỏ lỡ cơ hội 'thành đôi' với Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng - Ảnh 2

Được biết, thời điểm quay bộ phim Tam Phân Dã, anh chàng từng được ấn định đóng vai nam chính Tạ Ngụy trong Ninh Anh Như Mộng. Thế nhưng vì lịch quay Tam Phân Dã đã bị kéo dài tận hơn 3 tháng so với dự kiến do bị kẹt lại ở Thượng Hải vì dịch bị phong tỏa. Sau đó đã không kịp để tham gia dự án Ninh An Như Mộng, nên mới thay thế bằng Trương Lăng Hách.

'Tình mới màn ảnh' của Ngô Thiến từng bỏ lỡ cơ hội 'thành đôi' với Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng - Ảnh 3

Theo đó, nhiều fan hâm mộ Trương Lăng Hách – Bạch Lộc cho rằng nhờ màn từ chối của Trương Bân Bân tham gia Ninh An Như Mộng nên cặp đôi này mới có cơ hội ‘nên duyên’ với nhau trên phim.

'Tình mới màn ảnh' của Ngô Thiến từng bỏ lỡ cơ hội 'thành đôi' với Bạch Lộc trong Ninh An Như Mộng - Ảnh 4

Được biết, thời điểm quay Ninh An Như Mộng, Trương Lăng Hách và Bạch Lộc đã vướng tin đồn hẹn hò. Trên phim trường hai diễn viên trao cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ, Trương Lăng Hách từng cẩn thận lau bánh kem trên mặt Bạch Lộc. Bên cạnh đó, trong một lần tham gia livestream, khi được hỏi về hình mẫu lý tưởng, anh cũng vẽ hình Bạch Lộc. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa lên tiếng đính chính về tin đồn này.

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