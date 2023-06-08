Hóa ra từ lâu La Vân Hi và Bạch Lộc vốn là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhau?

Sao quốc tế 08/06/2023 19:01

Sau thành công của dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng thời gian gần đây, La Vân Hi và Bạch Lộc được fan tích cực ‘đẩy thuyền’ yêu đương. Đáng chú ý, dân tình phát hiện ra cặp đôi này vốn là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhau từ lâu.

Sau thành công của dự án Trường Nguyệt Tẫn Minh lên sóng thời gian gần đây, La Vân HiBạch Lộc được fan tích cực ‘đẩy thuyền’ yêu đương. Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại đoạn video La Vân Hi nói về hình mẫu bạn gái lý tưởng. Đáng chú ý, mọi chi tiết anh đưa ra đều khá giống Bạch Lộc.

Hóa ra từ lâu La Vân Hi và Bạch Lộc vốn là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhau? - Ảnh 1

Theo đó, La Vân Hi cho biết muốn tìm một người bạn gái biết chơi game. Bên cạnh đó, cô gái này phải có mái tóc dài, đôi mắt to, xinh đẹp, hoạt bát. Mọi đặc điểm đưa ra đều khá giống Bạch Lộc. Không những thế, trong một chương trình, anh chàng cũng từng khen Bạch Lộc chơi game rất giỏi.

Hóa ra từ lâu La Vân Hi và Bạch Lộc vốn là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhau? - Ảnh 2

Đáng chú ý, trong một buổi phỏng vấn, Bạch Lộc cũng từng thừa nhận nhân vật Viên Soái của La Vân Hi thủ vai trong Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương chính là mẫu bạn trai lý tưởng của cô. Thậm chí, cô yêu thích hình mẫu này đến nỗi để hình nền Viên Soái làm ảnh đại diện một trang mạng xã hội.

Hóa ra từ lâu La Vân Hi và Bạch Lộc vốn là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhau? - Ảnh 3

Bạch Lộc và La Vân Hi đã nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò kể từ lần đầu hợp tác trong Nửa Là Đường Mật, Nửa Là Đau Thương. La Vân Hi cũng được cho là rất vui vẻ, thoải mái khi được fan gán ghép với Bạch Lộc.

Hóa ra từ lâu La Vân Hi và Bạch Lộc vốn là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhau? - Ảnh 4

Chưa dừng lại ở đó, khi tái hợp trong Trường Nguyệt Tẫn Minh còn có nhiều cử chỉ thân mật, khiến khán giả nghi ngờ mối quan hệ lớn hơn cả đồng nghiệp. La Vân Hi luôn biết cách quan tâm Bạch Lộc, giúp cô từ những cái vuốt tóc đến đỡ hông, cầm giúp đồ.

Hóa ra từ lâu La Vân Hi và Bạch Lộc vốn là hình mẫu người yêu lý tưởng của nhau? - Ảnh 5

Loạt hành động mùi mẫn, ăn ý của La Vân Hi và Bạch Lộc khiến khán giả không khỏi quắn quéo. Bản thân La Vân Hi cũng từng chia sẻ rằng với bạn gái, anh sẽ chủ động "sủng" cô, và đó cũng là thái độ mà anh dành cho bạn diễn nữ lần này.

 

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