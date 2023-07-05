Chưa kịp hẹn hò với Dương Dương, Vương Sở Nhiên và 'người tình màn ảnh' của Dương Tử bất ngờ thông báo tin vui

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Tình Yêu Có Pháo Hoa do Vương Sở Nhiên và Đàn Kiện Thứ đóng chính đã chính thức đóng máy sau 3 tháng khởi quay. Được biết, dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết Chúng Ta Ở Bên Nhau của tác giả Hồng Cửu, dự kiến lên sóng vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Ngay từ khi công bố những ảnh leak của bộ phim, visual của cặp đôi Vương Sở Nhiên và Đàn Kiện Thứ gây nhiều tranh cãi vì chênh lệch chiều cao. Được biết, ở ngoài đời Vương Sở Nhiên cao 1m72 trong khi đó Đàn Kiện Thứ có chiều cao khiêm tốn chỉ cao 1m74.

Trong những cảnh quay được hé lộ của Tình Yêu Có Pháo Hoa, có thể thấy Vương Sở Nhiên hầu hết đều phải đi giày bệt. Dù vậy, cặp đôi này lại trông cao khá bằng nhau. Điều này khiến nhiều mọt phim ngôn tình không hài lòng vì thông thường trong tiểu thuyết ngôn tình nam chính phải cao hơn hẳn nữ chính. Vì thế, cặp đôi này mang cảm giác như 2 người bạn chứ không ‘xứng đôi vừa lứa’.

Đàn Kiện Thứ được biết đến gần đây khi đóng chính cùng Dương Tử trong dự án Trường Tương Tư. Nếu đóng phim cổ trang, anh chàng có thể lợi dụng trang phục và đi giày độn để trông cao hơn. Thế nhưng qua phim hiện đại như Tình Yêu Có Pháo Hoa thì rất khó để che giấu được chiều cao thật. Khán giả đánh giá đây thực sự là một thử thách khó nhằn đối với Đàn Kiện Thứ khi phải cố gắng bù trừ khuyết điểm bằng khả năng diễn xuất của mình.

Mặc dù vậy, khán giả vẫn mong chờ màn kết hợp của Vương Sở Nhiên và Đàn Kiện Thứ trong Tình Yêu Có Pháo Hoa, cũng như những thông tin liên quan đến lịch phát sóng của bộ phim.