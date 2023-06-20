Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi của Dương Dương và Vương Sở Nhiên phát 'tín hiệu' chuẩn bị trình làng màn ảnh nhỏ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Vương Sở Nhiên và Dương Dương đóng chính đã được cấp giấy phép phát sóng. Bộ phim dự kiến trình làng màn ảnh nhỏ vào 3/7 tới trên đài Hồ Nam và Mango TV (Trung Quốc), với thời lượng 40 tập.

Dương Dương là một trong những sao nam có độ nổi tiếng bậc nhất ở xứ Trung hiện tại, được mệnh danh là một minh tinh lưu lượng nhưng chỉ được đánh giá cao về ngoại hình chứ chưa thu hút vì kỹ thuật diễn xuất. Tuy nhiên, ở Dương Dương luôn toát lên cảm giác tươi sáng. Do đó vai lính cứu hỏa Tống Diệm được kỳ vọng phù hợp với thần thái nam thần màn ảnh của anh.

Vương Sở Nhiên được mệnh danh là “tiểu Lưu Diệc Phi” không chỉ vì nhan sắc mà còn vì kỹ thuật diễn xuất. Sau thành công của bộ phim Nghe Nói Em Thích Tôi, người hâm mộ kỳ vọng rằng tác phẩm hợp tác với Dương Dương sẽ tiếp tục tạo ra cú hích mới cho sự nghiệp của Vương Sở Nhiên.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi lên sóng vào thời điểm này là một điều bất lợi cho Dương Dương và Vương Sở Nhiên. Được biết, vừa qua, dự án Soi Sáng Cho Em do Trần Vỹ Đình và Chương Nhược Nam đóng chính cũng cùng chủ đề về người lính cứu hỏa đã gây sốt trong làng mọt phim Hoa Ngữ. Hơn nữa, theo nguyên tác, tính cách nữ chính của Soi Sáng Cho Em. Thế nhưng, nhiều khán giả vẫn đặt kỳ vọng vào diễn xuất của Vương Sở Nhiên và Dương Dương.

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Một Tòa Thành Đang Chờ Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi, là câu chuyện kể về cuộc sống của nữ chính Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Vì luôn mang trong lòng sự biết ơn và kính sợ nên Hứa Thấm luôn nín nhịn, sống lặng lẽ, âm thầm, không dám sống thật với mong muốn của bản thân.

Trái ngược với cô, nam chính Tống Diệm (Dương Dương) lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng Hứa Thấm. Từ đó, cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. Họ không chỉ cùng nhau đối mặt với những khó khăn về đặc thù công việc của một lính cứu hỏa và một nữ bác sỹ mà còn vượt qua nỗi lo “cơm áo gạo tiền” trong cuộc sống thường nhật.