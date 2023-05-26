Không phải tiểu Lưu Diệc Phi, Dương Dương chính thức công khai 'yêu đương' cùng mỹ nhân từng được Châu Tinh Trì nâng đỡ?

Những ngày qua, có nhiều nguồn tin dự án cổ trang, tiên hiệp Phàm Nhân Tu Tiên đang chuẩn bị khởi quay. Không những thế, đoàn phim còn chính thức tung ra poster phim. Trong hình ảnh nam chính quay mặt nhưng netizen vẫn soi ra được bóng dáng của Dương Dương . Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng có nguồn tin nam chính từ đầu đến cuối vốn đã định cho Dương Dương và sẽ khởi quay trong năm nay, còn nữ chính vẫn còn là một ẩn số.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Phàm Nhân Tu Tiên đã xác nhận Lâm Duẫn sẽ vào vai nữ chính của bộ phim. Được biết, Lâm Duẫn từng gây chú ý khi vào vai nữ chính của dự án điện ảnh Mỹ Nhân Ngư do Châu Tinh Trì làm đạo diễn. Gần đây nhất, cô nàng đảm nhận vai nữ phụ trong Mộng Hoa Lục do Lưu Diệc Phi đóng chính.

Nhiều khán giả sau khi nhận được thông tin này đã vô cùng thích thú. Theo đó, Dương Dương và Lâm Duẫn đều sở hữu visual đỉnh cao hứa hẹn sẽ tạo nên chemistry tràn màn hình khi lên sóng. Tuy nhiên, một số khác cho rằng Lâm Duẫn dù xinh đẹp nhưng cô nàng lại thiếu đi vibe nữ chính nên dự án sẽ khó đạt được thành tích cao.

Phàm Nhân Tu Tiên được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễn cùng tên của tác giả Vọng Ngữ. Bộ phim kể về về phá trình tu tiên của cậu thiếu niên bình thường tên Hàn Lập. Hàn Lập trong một lần tình cờ đã có cơ duyên gia nhập võ lâm giang hồ, trở thành đệ tử của một môn phái có tiếng. Với thân phận như vậy, Hàn Lập đứng trước những câu hỏi phải làm sao để có chỗ đứng trong môn phái, làm sao có thể đứng trong hàng ngũ tu tiên để trở nên bất tử.