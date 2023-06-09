Không phải 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dương sẽ 'nên duyên' với 'bạn gái cũ' của Đặng Luân trong Phàm Nhân Tu Tiên?

Sao quốc tế 09/06/2023 15:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Phàm Nhân Tu Tiên sẽ do Dương Dương và 'bạn gái cũ' Đặng Luân đóng chính khiến khán giả vô cùng thích thú.

Những ngày qua, dự án Phàm Nhân Tu Tiên đã chính thức tung ra poster đầu tiên. Mặc dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng dựa theo bóng lưng trên poster và theo nhiều nguồn tin nam chính từ đầu đến cuối vốn đã định cho Dương Dương và sẽ khởi quay trong năm nay. Còn về cái tên nữ chính vẫn còn là một ẩn số.

Không phải 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dương sẽ 'nên duyên' với 'bạn gái cũ' của Đặng Luân trong Phàm Nhân Tu Tiên? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Phàm Nhân Tu Tiên sẽ do Kim Thần đóng chính. Theo đó, Kim Thần được nhiều người khá ủng hộ nếu kết hợp với Dương Dương lần này.

Không phải 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dương sẽ 'nên duyên' với 'bạn gái cũ' của Đặng Luân trong Phàm Nhân Tu Tiên? - Ảnh 2

Được biết, ngoài sở hữu sắc vóc ấn tượng thì diễn xuất của Kim Thần cũng được đánh giá cao. Sự nghiệp của Kim Thần bắt đầu phát triển mạnh từ năm 2017 sau bộ phim Ma Thổi Đèn: Mộ Hoàng Bì Tử khi chỉ trong một năm mà nữ diễn viên đã rinh về khoảng 5 giải thưởng ở 5 lễ trao giải khác nhau.

Không phải 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dương sẽ 'nên duyên' với 'bạn gái cũ' của Đặng Luân trong Phàm Nhân Tu Tiên? - Ảnh 3

Năm 2020, Kim Thần tham gia show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng và được yêu mến nhờ nét đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết nhưng tính cách lại hài hước, đáng yêu. Cũng trong năm này, Kim Thần đóng Bí Mật Vĩ Đại cùng Lý Dịch Phong. Cũng nhờ diễn xuất ăn ý, cặp sao có tên trong top 10 những cặp đôi đẹp của màn ảnh Hoa ngữ năm 2020.

Không phải 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dương sẽ 'nên duyên' với 'bạn gái cũ' của Đặng Luân trong Phàm Nhân Tu Tiên? - Ảnh 4

Về chuyện đời tư, Kim Thần từng hẹn hò với Đặng Luân vào năm 2016. Đặng Luân thường xuyên đăng lên trang cá nhân những bài đăng mập mờ, bày tỏ tình cảm của mình cho Kim Thần. Thế nhưng mối tình đẹp lại đi đến hồi kết thúc, thậm chí màn chia tay này còn gây ồn ào khắp cả Cbiz. Được biết, lý do quan trọng dẫn đến chia tay là vì quan điểm sự nghiệp tương lai của cả 2 không còn hợp nhau. 

Không phải 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dương sẽ 'nên duyên' với 'bạn gái cũ' của Đặng Luân trong Phàm Nhân Tu Tiên? - Ảnh 5Không phải 'em gái' Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dương sẽ 'nên duyên' với 'bạn gái cũ' của Đặng Luân trong Phàm Nhân Tu Tiên? - Ảnh 6

Nói về nội dung của Phàm Nhân Tu Tiên, bộ phim kể về về phá trình tu tiên của cậu thiếu niên bình thường tên Hàn Lập. Hàn Lập trong một lần tình cờ đã có cơ duyên gia nhập võ lâm giang hồ, trở thành đệ tử của một môn phái có tiếng. Với thân phận như vậy, Hàn Lập đứng trước những câu hỏi phải làm sao để có chỗ đứng trong môn phái, làm sao có thể đứng trong hàng ngũ tu tiên để trở nên bất tử.

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