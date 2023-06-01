Dương Dương và Vương Sở Nhiên phát 'hỷ tín' sau khoảng thời gian bị đồn đoán 'yêu đương'?

Mới đây, vào dịp lễ Quốc tế Thiếu nhi, đoàn phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi đã tung ra poster đôi đầu tiên của cặp đôi Dương Dương – Vương Sở Nhiên. Bên cạnh đó, phát ‘hỷ tín’ cho các fan hâm mộ khi bộ phim đã chính thức cán mốc 1 triệu lượt đặt xem trước trên nền tảng Mango TV.

Dự án Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đã chính thức đóng máy vào cuối năm 2022. Chính vì thế mọi thông tin liên quan đến dự án cũng như lịch phát sóng luôn được công chúng quan tâm.

Mặc dù được khen ngợi về nhan sắc mãn nhãn và visual đôi lứa xứng đôi nhưng Dương Dương và Vương Sở Nhiên lại vướng lùm xùm tình ái thời gian gần đây. Theo đó, cặp đôi này đã vướng tin đồn hẹn hò. Nguyên nhân xuất phát từ những bức ảnh tại khu trượt tuyết do trạm tỷ tung ra. Nhiều người đặt nghi vấn rằng cả hai đã cùng nhau trải qua kỳ nghỉ tại đây.

Gần đây, cặp đôi đã bị team qua đường phát hiện ở chung trong khách sạn với nhau suốt 4 ngày 3 đêm. Không những vậy, nhiều người tinh ý phát hiện ra lịch trình của cả hai liên tục trùng địa điểm mấy ngày liền.

Sau khi tin đồn gây ồn ào khắp mạng xã hội, phía Dương Dương và Vương Sở Nhiên vẫn không lên tiếng giải thích hay xác nhận. Động thái im lặng của Dương Dương đang bị nhiều khán giả mỉa mai. Bởi trong quá khứ, nam diễn viên từng vướng tin đồn hẹn hò với rất nhiều sao nữ nhưng anh cũng hiếm khi lên tiếng. Nhiều cô gái bị chỉ trích vì liên quan đến những tin đồn này.

Tuy nhiên, số ít khán giả khác lại cho rằng đây là chiêu trò quảng cáo cho bộ phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Điều này khiến cho bộ phim cũng như hình ảnh của cặp đôi này cũng xấu đi phần nào trong mắt khán giả.

Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi được chuyển thể từ tiểu thuyết Một Tòa Thành Đang Chờ Anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi. Nội dung là câu chuyện kể về cuộc sống của Hứa Thấm (Vương Sở Nhiên) mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi. Vì luôn mang trong lòng sự biết ơn và kính sợ nên Hứa Thấm luôn nín nhịn, sống lặng lẽ, âm thầm, không dám sống thật với mong muốn của bản thân.

Trái ngược với cô, Tống Diệm (Dương Dương) lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng Hứa Thấm. Từ đó, cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. Họ không chỉ cùng nhau đối mặt với những khó khăn về đặc thù công việc của một lính cứu hỏa và một nữ bác sỹ mà còn vượt qua nỗi lo 'cơm áo gạo tiền' trong cuộc sống thường nhật.