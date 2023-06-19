Dương Dương có mặt ở buổi định trang Phàm Nhân Tu Tiên, visual đẹp trai ngời ngời nhưng lại bị netizen chê vì một điều?

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ loạt ảnh leak được cho là Dương Dương đang đi định trang cho dự án Phàm Nhân Tu Tiên sắp khởi quay vào tháng 7 tới. Bên cạnh những bình luận hóng đợi phim công bố dàn cast chính thức thì visual của Dương Dương nhận về nhiều lời chê.

Theo nhiều khán giả, tạo hình nhân vật Hàn Lập trong tiểu thuyết được mô tả vừa đen vừa tầm thường, đứng trong đám đông không ai để tới. Còn về Dương Dương có visual đẹp trai không cần bàn cãi cùng với làn da trắng, tuy nhiên, đây lại chính là khuyết điểm khiến họ nhận định anh chàng không phù hợp với mô tả nhân vật. Một số khác thì cho rằng chưa công bố poster chính thức thì chưa thể kết luận hợp hay không vì tạo hình của Dương Dương còn phải qua tay người hóa trang nữa.

Trước đó, dự án này cũng chính thức poster đầu tiên. Tuy nhiên, trong hình ảnh này chỉ thấy bóng lưng của nam chính. Dựa vào dáng người, nhiều khán giả khẳng định chắc nịch đó chính là Dương Dương. Còn về cái tên nữ chính vẫn còn là một ẩn số.

Nói về nội dung của Phàm Nhân Tu Tiên, bộ phim kể về về phá trình tu tiên của cậu thiếu niên bình thường tên Hàn Lập. Hàn Lập trong một lần tình cờ đã có cơ duyên gia nhập võ lâm giang hồ, trở thành đệ tử của một môn phái có tiếng. Với thân phận như vậy, Hàn Lập đứng trước những câu hỏi phải làm sao để có chỗ đứng trong môn phái, làm sao có thể đứng trong hàng ngũ tu tiên để trở nên bất tử.