Lạp Tội Đồ Giám là dự án vinh dự giành giải phim truyền hình chiếu mạng xuất sắc nhất tại lễ trao giải Truyền hình Châu Á lần thứ 27 vào cuối năm 2022. Khác với nhiều phim chiếu mạng phát sóng cùng năm, phim này chọn đề tài trinh thám, pháp y, hình sự phá án. Dù dự án không sở hữu dàn diễn viên lưu lượng mà chọn những người có thực lực như Đàn Kiện Thứ , Kim Thế Giai...

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lạp Tội Đồ Giám đang có kế hoạch sản xuất tiếp phần 2. Theo đó, nam chính sẽ vẫn giữ nguyên Đàn Kiện Thứ. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng thông tin này khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Ở phần trước, Đàn Kiện Thứ vào vai Thẩm Dực - một họa sĩ nổi tiếng với khả năng vẽ truyền thần kỳ tài. Chấp nhận rời bỏ công việc giảng viên đầy triển vọng tại học viện mỹ thuật, theo lời mời từ cục cảnh sát Hải Thành, Thẩm Dực quyết định thử sức với nghề phác họa chân dung nghi phạm.

Ẩn bên dưới tính cách cầu toàn, có phần lạnh lùng, kiêu ngạo, Thẩm Dực thực chất là chàng trai có một tâm hồn nhạy cảm. Anh luôn ôm trong mình nỗi ám ảnh và đau khổ vì khả năng hội họa của mình nhiều năm về trước đã vô tình dẫn đến cái chết của viên cảnh sát hình sự tên Lôi Nhất Phỉ. Sự kiện này đã thúc đẩy Thẩm Dực dấn thân vào con đường họa sĩ pháp y. Chỉ với giấy vẽ, cây bút chì và khả năng quan sát sắc bén, Thẩm Dực liên tục phá thành công những vụ án tưởng chừng rơi vào ngõ cụt.Từ đó, những bí ẩn đáng sợ về cái chết của Nhất Phỉ dần dần được hé mở.

Được biết, nhân vật Thẩm Dực của Đàn Kiện Thứ làm một trong 2 nhân vật lọt top 5 tìm kiếm nhân vật hot được đem ra bàn luận sôi nổi nhiều diễn đàn, được người hâm mộ vô cùng yêu thích. Khán giả đánh giá anh chàng có diễn viên diễn tròn vai, không phụ thuộc vào hiệu ứng cặp đôi. Nhờ dự án này mà tên tuổi anh chàng được công chúng chú ý nhiều hơn.

Anh chàng cũng có cơ hội hợp tác với Dương Tử trong dự án Trường Tương Tư đang chuẩn bị lên sóng trên màn ảnh nhỏ. Các khán giả tiếp tục hóng chờ màn diễn xuất mới của anh chàng trong dự án truyền hình này.