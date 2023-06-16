Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Dương Tử là gương mặt đại diện cho trang báo Bobosnap số tháng 6. Với trang phục theo phong cách thời trang du lịch cùng với mái tóc xoăn là điểm nhấn, nhiều khán giả đã dành nhiều lời khen ngợi cô nàng mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa có phần hoang dã. Nhiều khán giả còn cho rằng qua những hình ảnh này có thể thấy Dương Tử đã phần nào cải thiện được gu thời trang của mình.

Trước đó, Dương Tử cũng xuất hiện với tạo hình tóc xoăn khi quay bộ phim Muốn Mãi Mãi Yêu. Đáng chú ý là tạo hình tóc xoăn bồng bềnh của cô nàng trông đậm chất cổ điển Hồng Kông thập niên cũ. Đặc biệt, góc nghiêng của nàng tiểu hoa khiến bao người mê mẩn với sống mũi cao, đôi môi đỏ.

Nhiều khán giả còn đào lại hình ảnh mái tóc xoăn của Dương Tử năm 17 tuổi khi tham gia một dự án phim ảnh. Họ cho rằng tạo hình ở thời điểm hiện tại của cô nàng vẫn giữa được nét đáng yêu như thời điểm của tuổi đôi mươi.

Dương Tử thường được đánh giá cao về diễn xuất nhưng về mảng thời trang thì thường gây tranh cãi. Cô từng được cho là ‘Triệu Lệ Dĩnh thứ 2’ khi có khả năng biến hàng hiệu thành hàng chợ, không có khí chất và rất quê mùa.

Mặc dù, cô cũng vô cùng đầu tư chú trọng về khoản thời trang khi thường xuyên diện những bộ cánh đắt đỏ từ những nhà mốt lớn, lên bìa tạp chí thời trang. Tuy nhiên, Dương Tử được cho là không biết cách tạo dáng và thiếu khí chất.