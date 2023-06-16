Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí

Sao quốc tế 16/06/2023 12:13

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh với tạo hình tóc xoăn của Dương Tử trên ảnh bìa tạp chí Bobosnap Netizen thở phào vì cô nàng đã phần nào cải thiện được gu thời trang của mình.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh của Dương Tử là gương mặt đại diện cho trang báo Bobosnap số tháng 6. Với trang phục theo phong cách thời trang du lịch cùng với mái tóc xoăn là điểm nhấn, nhiều khán giả đã dành nhiều lời khen ngợi cô nàng mang vẻ đẹp vừa cổ điển vừa có phần hoang dã. Nhiều khán giả còn cho rằng qua những hình ảnh này có thể thấy Dương Tử đã phần nào cải thiện được gu thời trang của mình.

Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 1Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 2Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 3Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 4Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 5Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 6Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 7Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 8Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 9Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 10Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 11Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 12Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 13Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 14Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 15

Trước đó, Dương Tử cũng xuất hiện với tạo hình tóc xoăn khi quay bộ phim Muốn Mãi Mãi Yêu. Đáng chú ý là tạo hình tóc xoăn bồng bềnh của cô nàng trông đậm chất cổ điển Hồng Kông thập niên cũ. Đặc biệt, góc nghiêng của nàng tiểu hoa khiến bao người mê mẩn với sống mũi cao, đôi môi đỏ.

Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 16

Nhiều khán giả còn đào lại hình ảnh mái tóc xoăn của Dương Tử năm 17 tuổi khi tham gia một dự án phim ảnh. Họ cho rằng tạo hình ở thời điểm hiện tại của cô nàng vẫn giữa được nét đáng yêu như thời điểm của tuổi đôi mươi.

Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 17

Dương Tử thường được đánh giá cao về diễn xuất nhưng về mảng thời trang thì thường gây tranh cãi. Cô từng được cho là ‘Triệu Lệ Dĩnh thứ 2’ khi có khả năng biến hàng hiệu thành hàng chợ, không có khí chất và rất quê mùa.

Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 18Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí - Ảnh 19

Mặc dù, cô cũng vô cùng đầu tư chú trọng về khoản thời trang khi thường xuyên diện những bộ cánh đắt đỏ từ những nhà mốt lớn, lên bìa tạp chí thời trang. Tuy nhiên, Dương Tử được cho là không biết cách tạo dáng và thiếu khí chất.

Không còn bị stylist của 'phản bội', Dương Tử thăng hạng nhan sắc trong loạt ảnh mới

Không còn bị stylist của 'phản bội', Dương Tử thăng hạng nhan sắc trong loạt ảnh mới

Sau nhiều lần bị chê bai về tạo hình, gần đây, Dương Tử đã thử rất nhiều phong cách mới và đã nhận không ít lời khen ngợi của khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử nhan sắc Dương Tử sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Không còn bị stylist của 'phản bội', Dương Tử thăng hạng nhan sắc trong loạt ảnh mới

Không còn bị stylist của 'phản bội', Dương Tử thăng hạng nhan sắc trong loạt ảnh mới

Dương Tử và Hứa Khải chính thức yêu đương trong Thừa Hoan Ký

Dương Tử và Hứa Khải chính thức yêu đương trong Thừa Hoan Ký

Dương Tử khoe vóc dáng thanh thoát trong loạt ảnh mới nhưng bị netizen 'bắt bài' sự thật qua tấm gương 'phản chủ'

Dương Tử khoe vóc dáng thanh thoát trong loạt ảnh mới nhưng bị netizen 'bắt bài' sự thật qua tấm gương 'phản chủ'

'Tín hiệu' đáng mừng cho Trường Tương Tư của Dương Tử trong tháng 6 này?

'Tín hiệu' đáng mừng cho Trường Tương Tư của Dương Tử trong tháng 6 này?

Một khoảnh khắc của Dương Tử trong đêm hội Bazaar khiến dân tình nhớ đến Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương

Một khoảnh khắc của Dương Tử trong đêm hội Bazaar khiến dân tình nhớ đến Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương

Cuộc chiến không hồi kết của fandom 2 nhà Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử

Cuộc chiến không hồi kết của fandom 2 nhà Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu