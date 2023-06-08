Dương Tử và Hứa Khải chính thức yêu đương trong Thừa Hoan Ký

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Dương Tử và Hứa Khải trong buổi định trang của dự án này khiến khán giả vô cùng thích thú.

Sau nhiều lời đồn đoán, Dương Tử và Hứa Khải chính thức hợp tác cùng nhau trong dự án Thừa Hoan Ký. Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Dương Tử và Hứa Khải trong buổi định trang của dự án này. Mặc dù chỉ là ảnh leak nhưng có thể thấy cả hai sở hữu visual tương đối xứng đôi vừa lứa. Trong khi nam chính Hứa Khải lịch lãm với bộ vest đen thì nữ chính Dương Tử cũng được khen xinh đẹp, dịu dàng trong chiếc sơ mi trắng. Nhiều khán giả tiếp tục hóng chờ những tiếp theo sắc nét hơn từ phía đoàn phim.

Thừa Hoan Ký là bộ phim truyền hình do Tencent kết hợp với công ty Hoa Sách Ảnh Thị đầu tư sản xuất. Kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Nội dung kể về câu chuyện của nữ chính Mạch Thừa Hoan. Cô là một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước, từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, tính cách rất ưu tú. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thuận lợi vào làm việc ở cơ quan nhà nước và có một người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả.

Trước đó, khi có thông tin hợp tác của Dương Tử và Hứa Khải trong Thừa Hoan Ký đã nổ ra tranh cãi giữa fan 2 nhà. Về phía Dương Tử, nữ diễn viên bị chê già nua, kém sắc, trình độ diễn xuất bị thổi phồng quá mức. Việc tiểu hoa hàng đầu lứa 90 đóng cùng với Hứa Khải - nam diễn viên bị gán mác một màu, đóng phim nào flop phim đó là điều hoàn toàn không xứng đáng bởi nguồn tài nguyên trước giờ của Dương Tử toàn hàng khủng. Riêng về fandom Hứa Khải, người hâm mộ anh chàng cho rằng Thừa Hoan Ký sẽ là một bộ phim nữ chủ, nhân vật nam chính chỉ đóng vai trò hỗ trợ nữ chính trong cốt truyện. Trong khi ở những tác phẩm gần đây, Hứa Khải đều giữ phiên 1 hoặc bình phiên so với Cảnh Điềm, Cổ Lực Na Trát, Ngu Thư Hân. Người hâm mộ cho rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới địa vị và khả năng áp phiên bạn diễn trong các tác phẩm tiếp theo.

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