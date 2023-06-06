Dương Tử khoe vóc dáng thanh thoát trong loạt ảnh mới nhưng bị netizen 'bắt bài' sự thật qua tấm gương 'phản chủ'

Mới đây, trong buổi livestream tuyên truyền cho một nhãn hàng phụ kiện thời trang của phái đẹp, phòng làm việc của Dương Tử đã tung loạt ảnh của cô nàng bên nhành hoa lài. Cô nàng trở thành tâm điểm chú ý với vẻ đẹp không tì vết mang đến trạng thái tích cực, vui vẻ trên sóng livestream.

Dương Tử là một trong những nàng tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Song song với hoạt động phim ảnh , Dương Tử cũng là “con cưng” của nhiều nhãn hàng lớn.

Bên cạnh những bình luận khen ngợi thì cũng có không ít những bình luận chê bai Dương Tử và phòng làm việc. Họ cho rằng tư duy về phong cách thời trang của cô nàng không đẹp, quá già và sến súa so với cô nàng.

Thậm chí, một blogger còn phát hiện phòng làm việc đã quên việc chỉnh sửa bóng lưng của Dương Tử trong hình ảnh. Điều này đã lộ khuyết điểm bờ vai to, eo kém thon gọn chứ không thanh thoát như hình ảnh đã chỉnh sửa.

Giữa làn sóng chê trách dữ dội, phòng làm việc của Dương Tử đã tung ra đoạn video cho thấy chuyển động của cô nàng trong buổi chụp ảnh. Điều này như một lời chứng minh rằng cô nàng không hề chỉnh sửa hình ảnh quá đà như nhiều người công kích.

Hiện tại, sau khi đóng máy bộ phim Muốn Mãi Mãi Yêu, Dương Tử chưa có thông tin gia nhập đoàn phim mới. Gần đây, dự án Trường Tương Tư của cô nàng nhận được giấy phép phát sóng với thời lượng là 40 tập thay vì 72 tập như ban đầu. Đây là quy định của đơn vị quản lí phim ảnh tại Trung Quốc. Điều này được xem là lí do chính khiến đoàn phim mất một thời gian dài chỉnh sửa, điều chỉnh các tình tiết cho phù hợp trước khi ra mắt khán giả.

Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng vì việc cắt bỏ nhiều tập khiến mạch phim bị loãng và khó chinh phục người xem. Đây là dự được xem là ‘con át chủ bài’ giúp Dương Tử có thể trở mình. Tuy nhiên, việc cắt bỏ nhiều tình tiết khiến nữ diễn viên ít nhiều gặp khó khăn bởi khả năng việc nhiều tranh cãi nổ ra khi phim lên sóng là điều khó tránh khỏi.