'Tín hiệu' đáng mừng cho Trường Tương Tư của Dương Tử trong tháng 6 này?

Sao quốc tế 02/06/2023 11:08

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Trường Tư Tư của Dương Tử bất ngờ nhận 'tín hiệu' đáng mừng trong tháng 6 này.

Dù đã nhiều lần phát ‘tín hiệu’ lên sóng nhưng dự án Trường Tương Tư của Dương Tử vẫn chưa có lịch lên sóng cụ thể. Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án có lịch dự kiến lên sóng vào 15/6 tới đây. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng vẫn khiến nhiều khán giả vô cùng phấn khích và mong chờ.

'Tín hiệu' đáng mừng cho Trường Tương Tư của Dương Tử trong tháng 6 này? - Ảnh 1

Trước đó, nhà sản xuất Trường Tương Tư công bố về việc nhận được giấy phép phát sóng phần 1 với thời lượng là 40 tập. Đây là quy định của đơn vị quản lí phim ảnh tại Trung Quốc. Điều này được xem là lí do chính khiến đoàn phim mất một thời gian dài chỉnh sửa, điều chỉnh các tình tiết cho phù hợp trước khi ra mắt khán giả.

Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng vì việc cắt bỏ nhiều tập khiến mạch phim bị loãng và khó chinh phục người xem. Đây là dự được xem là ‘con át chủ bài’ giúp Dương Tử có thể trở mình. Tuy nhiên, việc cắt bỏ nhiều tình tiết khiến nữ diễn viên ít nhiều gặp khó khăn bởi khả năng việc nhiều tranh cãi nổ ra khi phim lên sóng là điều khó tránh khỏi.

'Tín hiệu' đáng mừng cho Trường Tương Tư của Dương Tử trong tháng 6 này? - Ảnh 2

Trường Tương Tư được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Dự án là phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Từng Thề Ứớc. Từng Thề Ứớc được chuyển thể thành phim với tên Thượng Cổ Tình Ca (2017) do Huỳnh Hiểu Minh và Tống Thiến đóng chính. Tiểu Yêu (Dương Tử) là con gái của Xi Vưu và A Hành, là nàng công chúa danh giá nhất thế gian. Nhưng thực tế, cuộc sống của nàng trải qua không vui vẻ khi không biết cha ruột là ai, rời xa mẹ từ tấm bé, lưu lạc nơi chân trời góc bể.

'Tín hiệu' đáng mừng cho Trường Tương Tư của Dương Tử trong tháng 6 này? - Ảnh 3

Bộ phim là câu chuyện xoay quanh giữa nhân vật Tiểu Yêu (Dương Tử) cùng 3 nam chính Thương Huyền (Trương Văn Ý), Đồ Sơn Cảnh (Đặng Vi), Tương Liễu (Đàn Kiện Thứ). Trong thời gian lưu lạc chốn nhân gian, Tiểu Yêu chịu qua bao kiếp nạn, lúc nào cũng sợ cô đơn, sợ người khác bỏ rơi mình. Thế nên đến cuối cùng, Tiểu Yêu đã chọn cho bản thân một người phù hợp, xem cô là cả thế giới, dám từ bỏ mọi thứ chỉ để ở bên cô suốt đời.

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