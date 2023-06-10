Sau nhiều lần bị chê bai về tạo hình, gần đây, Dương Tử đã thử rất nhiều phong cách mới và đã nhận không ít lời khen ngợi của khán giả.

Dương Tử là một trong những nàng tiểu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Chính vì thế, mọi động thái của cô nàng luôn được công chúng đặc biệt quan tâm. Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Dương Tử xuất hiện trong buổi ghi hình của một chiến dịch quảng cáo hợp tác cùng nhãn hàng. Có thể thấy, nàng tiểu hoa khoác áo vest đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch. Nữ diễn viên để kiểu tóc xoăn lợi nhẹ, trang điểm theo phong cách trong trẻo nhưng vẫn tôn được các đường nét trên khuôn mặt.

Nhiều khán giả đã không ngớt lời khen ngợi nhan sắc và thần thái của Dương Tử. Họ cho rằng cô nàng có gương mặt xinh xắn, ăn ảnh và phong cách này rất phù hợp với Dương Tử. Sau nhiều lần bị chê bai về tạo hình, gần đây, cô nàng đã thử rất nhiều phong cách mới, rất trưởng thành, quyến rũ.

Từ trước đến nay, Dương Tử luôn bị coi là nữ diễn viên bị stylist của "phản bội". Đã rất nhiều lần, nữ diễn viên bị dìm xấu mặt trên thảm đỏ khi so với những tiểu hoa cùng lứa. Mặc dù không sở hữu vóc dáng mảnh mai, body chuẩn hình chữ S nhưng Dương Tử có vẻ ngoài đáng yêu xinh xắn. Phần tay và đùi của Dương Tử nhiều da thịt nhưng stylist của cô luôn thích sử dụng tay áo phồng, phần thân dưới sử dụng chất liệu vải bó sát. Điều này chắc chắn khiến vóc dáng của Dương Tử kém thon gọn hơn. Không những thế, cô còn liên tục bị trào phúng vì lạm dụng photoshop quá đà, dẫn tới người qua đường không nhận ra, thậm chí, vài người cho biết nữ diễn viên mỗi lần xuất hiện là một lần đổi mặt.

Dương Tử và Hứa Khải chính thức yêu đương trong Thừa Hoan Ký Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Dương Tử và Hứa Khải trong buổi định trang của dự án này khiến khán giả vô cùng thích thú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-con-bi-stylist-cua-phan-boi-duong-tu-thang-hang-nhan-sac-trong-loat-anh-moi-590747.html