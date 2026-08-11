Bí mật chôn 137 triệu tiền mặt trong ruộng, người đàn ông nhận về cái kết đắng

Một nông dân ở huyện Balotra, bang Rajasthan, Ấn Độ, đã vô cùng đau khổ sau khi số tiền 5 lakh rupee (137 triệu đồng) mà ông giấu trong ruộng bị mối phá hoại. Một clip lan truyền trên mạng cho thấy những tờ tiền bị mối làm rách nằm trong một cái chậu. Trong clip, người nông dân trông vô cùng suy sụp.
Video 01:00 11/08/2026

Ngọc Phương | Theo Phụ nữ sức khỏe

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