Dương Tử và Hứa Khải chính thức thành đôi trong Thừa Hoan Ký, netizen khen ngợi cặp đôi vì một điều?

Sao quốc tế 19/06/2023 10:02

Mới đây, đoàn phim Thừa Hoan Ký đã chính thức làm lễ khai máy. Đồng thời công bố Dương Tử và Hứa Khải sẽ đóng chính trong dự án này khiến netizen phấn khích.

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ với loạt ảnh leak của Dương TửHứa Khải trong buổi định trang của một dự án phim. Mới đây, đoàn phim Thừa Hoan Ký đã chính thức làm lễ khai máy. Đồng thời công bố dàn diễn viên chính, Dương Tử sẽ vào vai nữ chính Mạch Thừa Hoan, Hứa Khải sẽ vào vai Diêu Chí Minh.

Dương Tử và Hứa Khải chính thức thành đôi trong Thừa Hoan Ký, netizen khen ngợi cặp đôi vì một điều? - Ảnh 1Dương Tử và Hứa Khải chính thức thành đôi trong Thừa Hoan Ký, netizen khen ngợi cặp đôi vì một điều? - Ảnh 2

Nhiều khán giả dành lời khen ngợi visual nhan sắc của Dương Tử và Hứa Khải. Nhiều người cho rằng cặp đôi chị em này trông ‘đôi lứa xứng đôi’, không có cảm giác chênh lệch tuổi tác khi chung khung hình. Chính vì thế nhiều khán giả vô cùng hóng đợi những hình ảnh hậu trường cũng như kỳ vọng chemistry của cặp đôi chính.

Dương Tử và Hứa Khải chính thức thành đôi trong Thừa Hoan Ký, netizen khen ngợi cặp đôi vì một điều? - Ảnh 3

Thừa Hoan Ký là bộ phim truyền hình do Tencent kết hợp với công ty Hoa Sách Ảnh Thị đầu tư sản xuất. Kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Nội dung kể về câu chuyện của nữ chính Mạch Thừa Hoan. Cô là một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước, từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, tính cách rất ưu tú. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thuận lợi vào làm việc ở cơ quan nhà nước và có một người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả.

Dương Tử và Hứa Khải chính thức thành đôi trong Thừa Hoan Ký, netizen khen ngợi cặp đôi vì một điều? - Ảnh 4

Trước khi có thông tin hợp của Dương Tử và Hứa Khải trong Thừa Hoan Ký đã nổ ra tranh cãi giữa fan 2 nhà. Nguyên nhân do nữ diễn viên lớn tuổi hơn đàn em Hứa Khải. Nhiều khán giả cho rằng họ bị chênh lệch về tuổi tác, ngoại hình. Ngoài ra, khả năng diễn xuất của Dương Tử hạn chế. Nhiều tác phẩm trước, cô đều bị chê bai diễn kém, cường điệu hoá nét diễn của mình, không có sự đổi mới trong cách diễn.

Dương Tử và Hứa Khải chính thức thành đôi trong Thừa Hoan Ký, netizen khen ngợi cặp đôi vì một điều? - Ảnh 5

Phía fan của Hứa Khải cũng không hài lòng về màn kết hợp này. Nguyên nhân là Thừa Hoan Ký sẽ là một bộ phim nữ chủ, nhân vật nam chính chỉ đóng vai trò hỗ trợ nữ chính trong cốt truyện. Điều này có thể khiến danh tiếng, vị thế của Hứa Khải giảm sút bởi anh bị gắn mác "làm nền" cho các nữ chính.

Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí

Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh với tạo hình tóc xoăn của Dương Tử trên ảnh bìa tạp chí Bobosnap Netizen thở phào vì cô nàng đã phần nào cải thiện được gu thời trang của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Hứa Khải Thừa Hoan Ký sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí

Dương Tử cổ điển và hoang dã với tạo hình tóc xoăn trên ảnh bìa tạp chí

Dương Tử và Hứa Khải chính thức yêu đương trong Thừa Hoan Ký

Dương Tử và Hứa Khải chính thức yêu đương trong Thừa Hoan Ký

Không còn bị stylist của 'phản bội', Dương Tử thăng hạng nhan sắc trong loạt ảnh mới

Không còn bị stylist của 'phản bội', Dương Tử thăng hạng nhan sắc trong loạt ảnh mới

Dương Tử khoe vóc dáng thanh thoát trong loạt ảnh mới nhưng bị netizen 'bắt bài' sự thật qua tấm gương 'phản chủ'

Dương Tử khoe vóc dáng thanh thoát trong loạt ảnh mới nhưng bị netizen 'bắt bài' sự thật qua tấm gương 'phản chủ'

'Tín hiệu' đáng mừng cho Trường Tương Tư của Dương Tử trong tháng 6 này?

'Tín hiệu' đáng mừng cho Trường Tương Tư của Dương Tử trong tháng 6 này?

Một khoảnh khắc của Dương Tử trong đêm hội Bazaar khiến dân tình nhớ đến Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương

Một khoảnh khắc của Dương Tử trong đêm hội Bazaar khiến dân tình nhớ đến Cẩm Mịch trong Hương Mật Tựa Khói Sương

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu