Dương Tử và Hứa Khải chính thức thành đôi trong Thừa Hoan Ký, netizen khen ngợi cặp đôi vì một điều?

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ với loạt ảnh leak của Dương Tử và Hứa Khải trong buổi định trang của một dự án phim. Mới đây, đoàn phim Thừa Hoan Ký đã chính thức làm lễ khai máy. Đồng thời công bố dàn diễn viên chính, Dương Tử sẽ vào vai nữ chính Mạch Thừa Hoan, Hứa Khải sẽ vào vai Diêu Chí Minh.

Nhiều khán giả dành lời khen ngợi visual nhan sắc của Dương Tử và Hứa Khải. Nhiều người cho rằng cặp đôi chị em này trông ‘đôi lứa xứng đôi’, không có cảm giác chênh lệch tuổi tác khi chung khung hình. Chính vì thế nhiều khán giả vô cùng hóng đợi những hình ảnh hậu trường cũng như kỳ vọng chemistry của cặp đôi chính.

Thừa Hoan Ký là bộ phim truyền hình do Tencent kết hợp với công ty Hoa Sách Ảnh Thị đầu tư sản xuất. Kịch bản phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Diệc Thư. Nội dung kể về câu chuyện của nữ chính Mạch Thừa Hoan. Cô là một người phụ nữ bình thường sống trong khu nhà thuê giá rẻ của nhà nước, từ nhỏ đã có thành tích học tập xuất sắc, tính cách rất ưu tú. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thuận lợi vào làm việc ở cơ quan nhà nước và có một người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả.

Trước khi có thông tin hợp của Dương Tử và Hứa Khải trong Thừa Hoan Ký đã nổ ra tranh cãi giữa fan 2 nhà. Nguyên nhân do nữ diễn viên lớn tuổi hơn đàn em Hứa Khải. Nhiều khán giả cho rằng họ bị chênh lệch về tuổi tác, ngoại hình. Ngoài ra, khả năng diễn xuất của Dương Tử hạn chế. Nhiều tác phẩm trước, cô đều bị chê bai diễn kém, cường điệu hoá nét diễn của mình, không có sự đổi mới trong cách diễn.

Phía fan của Hứa Khải cũng không hài lòng về màn kết hợp này. Nguyên nhân là Thừa Hoan Ký sẽ là một bộ phim nữ chủ, nhân vật nam chính chỉ đóng vai trò hỗ trợ nữ chính trong cốt truyện. Điều này có thể khiến danh tiếng, vị thế của Hứa Khải giảm sút bởi anh bị gắn mác "làm nền" cho các nữ chính.