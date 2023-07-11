Sau Trầm Vụn Hương Phai, 'người tình màn ảnh' của Dương Tử chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ cùng Trần Đô Linh

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Liên Hoa Lâu sẽ lên sóng vào ngày 18/7 tới. Dù chưa có sự xác nhận chính thức nhưng đã khiến công chúng phấn khởi và bật chế độ hóng. Được biết, bộ phim đã được cấp phép lên sóng hồi tháng 5 năm nay với tổng số 40 tập.

Sau bộ phim Trầm Vụn Hương Phai , dự án tiếp theo của Thành Nghị được khán giả mong đợi lên sóng là phim cổ trang Liên Hoa Lâu . Dự án còn có sự tham gia của những gương mặt quen thuộc như Tăng Thuấn Hi, Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Đô Linh.

Ngay từ khi công bố dự án đến nay, Liên Hoa Lâu luôn nhận được sự mong chờ của khán giả. Bộ phim được đầu tư lớn, bối cảnh dàn dựng công phu, những cảnh quay võ thuật được các diễn viên tự mình thực hiện nghiêm túc.

Đáng chú ý, trong các video hậu trường, Thành Nghị được khen ngợi vì tạo hình hợp phim cổ trang, động tác võ thuật lưu loát, cảnh múa kiếm đẹp mắt. Khả năng múa kiếm của nam diễn viên đẹp mắt, có lực nên luôn là lựa chọn hàng đầu để thể hiện các vai diễn kiếm hiệp.

Liên Hoa Lâu được chuyển thể từ tiểu thuyết Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu của tác giả Đằng Bình. Nội dung kể về Lý Tương Di (Thành Nghị) và Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu) là kỳ phùng địch thủ. Sau giao hẹn quyết chiến Đông Hải, cả hai cao thủ dường như đồng loạt biến mất khỏi giang hồ.

10 năm sau, giang hồ xuất hiện một Lý Liên Hoa, đánh bậy mà thành danh trở thành thần y trong dân gian. Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy) - thiếu niên nhiệt huyết mang giấc mộng hành hiệp trượng nghĩa, phát giác ra điểm kỳ lạ của vị thần y này. Y thề rằng sẽ tìm ra bằng chứng vạch mặt Lý Liên Hoa. Trong khi đó, Địch Phi Thanh luôn xem Lý Tương Di là đối thủ, sau khi quay lại giang hồ nhận ra Lý Liên Hoa tầm thường này chính là Lý Tương Di, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Trải qua hàng loạt vụ án, ba người trong quá trình phá án vui cười buồn giận đã kết nên một tình bạn sâu đậm. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh vốn đã không còn để tâm chuyện giang hồ, nhưng dưới sự tác động của thiếu niên Phương Đa Bệnh luôn lấy an nguy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình mà một lần nữa nhiệt huyết hăng hái của họ đã được nhóm lên. Ba người chung tay chiến đấu, phá các vụ kỳ án giang hồ, trả lại chính nghĩa và thái bình cho thiên hạ.