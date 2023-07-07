Dân tình phát sốt trước tạo hình 'tân nương' của Thành Nghị trong Liên Hoa Lâu, còn khẳng định một điều?

Dự án Liên Hoa Lâu là một trong những dự án được nhiều khán giả mong đợi lên sóng nhất thời điểm này. Bộ phim có sự tham gia của nhiều diễn viên có tiếng như Thành Nghị , Tăng Thuấn Hi, Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Đô Linh. Những hình ảnh hậu trường và thông tin mới của bộ phim luôn được công chúng quan tâm.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh của Thành Nghị trên phim trường Liên Hoa Lâu. Điều đáng chú ý, thay vì xuất hiện với tạo hình nam thần cổ trang, anh chàng lại xuất hiện trong trang phục của tân nương.

Nhiều khán giả không khỏi bật cười vì suýt nữa nhầm lẫn Thành Nghị là một ‘cô nương’ xinh đẹp nào đó. Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn khen ngợi nhan sắc của anh chàng dù trong tạo hình nam nhân hay nữ nhân đều vô cùng cuốn hút. Thậm chí, họ còn trêu đùa mong muốn rước ‘tân nương’ Thành Nghị về nhà.

Được biết, dự án đã đóng máy vào tháng 10/2022 và đã được cấp phép lên sóng với tổng số tập là 40. Dự án được đầu tư khủng trước sự hợp tác của hai ông chủ lớn là Hoan Thụy Thế Kỷ và IQIYI. Với kinh phí đầu tư dồi dào, chất lượng của Liên Hoa Lâu được khán giả hết lòng chờ đợi phim lên sóng.

Liên Hoa Lâu được chuyển thể từ tiểu thuyết Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu của tác giả Đằng Bình. Nội dung kể về Lý Tương Di (Thành Nghị) và Địch Phi Thanh (Tiêu Thuận Nghiêu) là kỳ phùng địch thủ. Sau giao hẹn quyết chiến Đông Hải, cả hai cao thủ dường như đồng loạt biến mất khỏi giang hồ.

10 năm sau, giang hồ xuất hiện một Lý Liên Hoa, đánh bậy mà thành danh trở thành thần y trong dân gian. Phương Đa Bệnh (Tăng Thuấn Hy) - thiếu niên nhiệt huyết mang giấc mộng hành hiệp trượng nghĩa, phát giác ra điểm kỳ lạ của vị thần y này. Y thề rằng sẽ tìm ra bằng chứng vạch mặt Lý Liên Hoa. Trong khi đó, Địch Phi Thanh luôn xem Lý Tương Di là đối thủ, sau khi quay lại giang hồ nhận ra Lý Liên Hoa tầm thường này chính là Lý Tương Di, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Trải qua hàng loạt vụ án, ba người trong quá trình phá án vui cười buồn giận đã kết nên một tình bạn sâu đậm. Lý Liên Hoa và Địch Phi Thanh vốn đã không còn để tâm chuyện giang hồ, nhưng dưới sự tác động của thiếu niên Phương Đa Bệnh luôn lấy an nguy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình mà một lần nữa nhiệt huyết hăng hái của họ đã được nhóm lên. Ba người chung tay chiến đấu, phá các vụ kỳ án giang hồ, trả lại chính nghĩa và thái bình cho thiên hạ.