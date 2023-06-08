Thành Nghị bị tái phát chấn thương khi quay Anh Hùng Chí, mọi lỗi lầm đều do nam phụ Trịnh Nghiệp Thành gây ra?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Thành Nghị bị thương trong quá trình quay Anh Hùng Chí. Có vẻ như cường độ làm việc 15,16 tiếng một ngày cho kịp tiến độ đã khiến vết thương ở lưng của nam diễn viên tái phát. Phía đoàn phim đã sắp xếp cho Thành Nghị đi kiểm tra trị liệu.

Dự án Anh Hùng Chí do Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đã đi vào những cảnh quay cuối cùng. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường phim liên quan đến các diễn viên chính luôn được công chúng quan tâm.

Theo chẩn đoán ban đầu, Thành Nghị bị bong gân thắt lưng và thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Sau khi được thăm khám điều trị, chấn thương đã ổn định nhưng vẫn phải hạn chế vận động, mang vác nặng. Nam diễn viên cũng sẽ tuân theo lời chỉ dẫn của bác sĩ về việc phục hồi sức khỏe và tập vật lý trị liệu. Công việc sẽ được điều phối sắp xếp theo tình hình hồi phục của Thành Nghị.

Chuyện không có gì để nói nếu fan của Trịnh Nghiệp Thành, một diễn viên của đoàn phim Anh Hùng Chí đã lên một bài viết bình luận về việc Thành Nghị bị thương: “Bộ dạng như sắp chết ấy, tôi còn tưởng Thành Nghị không xong rồi cơ".

Điều này khiến fan Thành Nghị đã rất bức xúc, yêu cầu phía fan Trịnh Nghiệp Thành phải xin lỗi. Ngoài ra, fan Thành Nghị tố Trịnh Nghiệp Thành một lúc quay nhiều phim. Theo lịch trình, nam diễn viên này phải quay ở Hoành Điếm, Chiết Giang nhưng IP hiển thị ở Tân Cương nên họ nghi ngờ nam diễn viên đang quay phim khác. Đồng thời, Trịnh Nghiệp Thành cũng bị tố dùng thế thân và cả tháng không xuất hiện ở đoàn phim. Trong khi đó khối lượng công việc của Thành Nghị nhiều dẫn đến vết thương cũ tái phát.

Sau khi xảy ra tranh cãi, phòng làm việc của 2 nghệ sĩ đã đăng văn bản thông báo. Phía phòng làm việc của Thành Nghị cho biết nam diễn viên bị tái phát chấn thương, được đưa đến bệnh viện điều trị và hiện tình hình đã ổn định.

Còn về phía của Trịnh Nghiệp Thành thì giải thích do không thể hoàn thành cảnh quay của Anh Hùng Chí trong tháng 3 như thỏa thuận ban đầu nên đã thương lượng với đoàn làm phim sẽ hoãn thời gian quay của Trịnh Nghiệp Thành đến tháng 4. Ngoài ra PLV cũng phủ nhận việc nam diễn viên quay nhiều phim cùng lúc.