Lộ bằng chứng Thành Nghị chuẩn bị 'tái hợp' với 'crush màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược

Sao quốc tế 05/06/2023 14:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hắc Liên Hoa Công Lược có khả năng cao Thành Nghị sẽ 'tái hợp' với 'crush cũ màn ảnh' đóng chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược có khả năng cao sẽ do Thành NghịNgu Thư Hân đóng chính. Theo đó, từ trước đến nay, Ngu Thư Hân luôn giữ vững vị trí nữ chính của dự án này. Còn về phần nam chính có thông tin Thành Nghị và nhà sản xuất bộ phim Vương Nhất Hủ đã theo dõi trang cá nhân của nhau.

Lộ bằng chứng Thành Nghị chuẩn bị 'tái hợp' với 'crush màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược - Ảnh 1

Theo đó, cách đây không lâu, trên mạng lại rầm rộ thông tin Thành Nghị đã đồng ý đóng Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược và chấp nhận bình phiên với Ngu Thư Hân. Được biết, Thành Nghị và Ngu Thư Hân từng cùng nhau tham gia chương trình Grade One - Sinh Viên Năm Nhất (2016). Thời điểm đó, anh chàng được dân tình phát hiện từng ‘để ý’ Ngu Thư Hân.

Lộ bằng chứng Thành Nghị chuẩn bị 'tái hợp' với 'crush màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược - Ảnh 2

Tuy không có nhiều tương tác khi tham gia Sinh Viên Năm Nhất nhưng dường như mỗi lần xuất hiện cùng nhau thì Thành Nghị đều rất cởi mở và nhiệt tình với Ngu Thư Hân. Hai người tiếp xúc gần lần đầu tiên trên chương trình là khi Thành Nghị nhờ Ngu Thư Hân dỗ Mạnh Tử Nghĩa. Không những thế, Thành Nghị rất thường xuyên "cà khịa" Ngu Thư Hân nhưng khi cô bị người khác trêu thì anh lại âm thầm giúp đỡ và đứng về phía cô.

Lộ bằng chứng Thành Nghị chuẩn bị 'tái hợp' với 'crush màn ảnh' trong Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược - Ảnh 3

Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung, thuộc thể loại tiên hiệp. Được biết, đây còn là tác phẩm có danh tiếng rất cao trên trang truyện Tấn Giang. Phim do Tencent và Hằng Tinh Dẫn Lực phối hợp sản xuất, được xếp vào loại dự án cấp S+ với số vốn đầu tư khổng lồ.

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