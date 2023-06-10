Ngu Thư Hân bị chê bai 'thảm hại' trong mắt fan Thành Nghị

Sao quốc tế 10/06/2023 11:09

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ thông tin dự án Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược có khả năng cao sẽ do Thành Nghị và Ngu Thư Hân đóng chính. Tuy nhiên, thông tin này đã khiến fandom 2 nhà không hài lòng.

Những ngày qua, mạng xã hội rầm rộ thông tin dự án Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược có khả năng cao sẽ do Thành NghịNgu Thư Hân đóng chính. Nhiều khán giả đã khá phấn khích trước thông tin này vì cặp đôi này từng cùng nhau tham gia chương trình Grade One - Sinh Viên Năm Nhất (2016). Thời điểm đó, anh chàng được dân tình phát hiện từng ‘để ý’ Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân bị chê bai 'thảm hại' trong mắt fan Thành Nghị - Ảnh 1

Ngu Thư Hân bị chê bai 'thảm hại' trong mắt fan Thành Nghị - Ảnh 2

Tuy nhiên, thông tin này đã khiến fandom 2 nhà không hài lòng. Theo đó, các blogger cap lại các bình luận của fan Thành Nghị chê bai Ngu Thư Hân diễn xuất tệ, thường xuyên làm giả số liệu lượt xem, có đường pháp lệnh và ngoại hình phổ thông. Nếu bộ phim Thương Lan Quyết từng do Ngu Thư Hân đóng chính đổi nữ chính khác có khi càng bạo hơn và cô ấy không xứng gọi diễn viên. Thậm chí, học còn khẳng định rằng Thành Nghị xứng đáng hợp tác với nữ diễn viên tốt hơn.

Ngu Thư Hân bị chê bai 'thảm hại' trong mắt fan Thành Nghị - Ảnh 3

Không chịu thua kém, fan của Ngu Thư Hân cũng mỉa mai Thành Nghị ‘dựa hơi’ Dương Tử, mới hot được một phim đã lên mặt, tưởng mình là đỉnh lưu của Cbiz. Hiện tại, hai bên vẫn tranh cãi dữ dội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngu Thư Hân bị chê bai 'thảm hại' trong mắt fan Thành Nghị - Ảnh 4

Sổ Tay Hắc Liên Hoa Công Lược được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bạch Vũ Trích Điêu Cung, thuộc thể loại tiên hiệp. Được biết, đây còn là tác phẩm có danh tiếng rất cao trên trang truyện Tấn Giang. Phim do Tencent và Hằng Tinh Dẫn Lực phối hợp sản xuất, được xếp vào loại dự án cấp S+ với số vốn đầu tư khổng lồ.

Tiểu Triệu Lệ Dĩnh đáp trả cực gắt khi bị netizen chê cố 'bắt chước' biểu cảm của Ngu Thư Hân nhưng không tới

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Mới đây, Dương Siêu Việt đã có bài viết đáp trả cực gắt một bình luận ác ý chê cô nàng cố bắt chước biểu cảm của Ngu Thư Hân trong Thương Lan Quyết nhưng không tới.

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Từ khóa:   Ngu Thư Hân Thành Nghị Sổ Tay Công Lược Hắc Liên Hoa sao hoa ngữ cbiz

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