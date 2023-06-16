Thành Nghị ngồi xe lăn tham dự sự kiện sau chấn thương khi quay Anh Hùng Chí

Sao quốc tế 16/06/2023 15:06

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Thành Nghị ngồi xe lăn tham dự hoạt động của một thương hiệu sau khi bị chấn thương khi quay Anh Hùng Chí.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Thành Nghị ngồi xe lăn tham dự hoạt động của một thương hiệu với sắc mặt rất tươi tỉnh. Anh chàng nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả vì dù bị thương do quay phim nhưng vẫn rất chuyên nghiệp khi tham dự sự kiện.

Thành Nghị ngồi xe lăn tham dự sự kiện sau chấn thương khi quay Anh Hùng Chí - Ảnh 1Thành Nghị ngồi xe lăn tham dự sự kiện sau chấn thương khi quay Anh Hùng Chí - Ảnh 2Thành Nghị ngồi xe lăn tham dự sự kiện sau chấn thương khi quay Anh Hùng Chí - Ảnh 3

Được biết, Thành Nghị bị thương trong quá trình quay Anh Hùng Chí. Do cường độ làm việc 15-16 tiếng một ngày cho kịp tiến độ đã khiến vết thương cũ ở lưng của nam diễn viên tái phát. Phía đoàn phim đã sắp xếp cho Thành Nghị đi kiểm tra trị liệu.

Thành Nghị ngồi xe lăn tham dự sự kiện sau chấn thương khi quay Anh Hùng Chí - Ảnh 4

Theo chẩn đoán ban đầu, Thành Nghị bị bong gân thắt lưng và thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Sau khi được thăm khám điều trị, chấn thương đã ổn định nhưng vẫn phải hạn chế vận động, mang vác nặng. Nam diễn viên cũng sẽ tuân theo lời chỉ dẫn của bác sĩ về việc phục hồi sức khỏe và tập vật lý trị liệu. Công việc sẽ được điều phối sắp xếp theo tình hình hồi phục của Thành Nghị.

Trước đó, thời điểm quay bộ phim Trầm Vụn Hương Phai, khi Thành Nghị và Dương Tử quay phân cảnh cảnh thân mật trên mái nhà. Nhân viên đoàn phim nghĩ nam diễn viên đang ngồi nên buông dây cáp ra. Nào ngờ đâu hành động này khiến Thành Nghị đột ngột rơi tự do từ độ cao 5 mét, suýt nữa tử nạn. May thay người này đã kịp thời nắm dây lại khi nam diễn viên chỉ cách mặt đất đúng 1 mét. Sự cố này đã khiến Thành Nghị bị thương ở chân, phải bó bột và khi di chuyển cần có người dìu.

Thành Nghị ngồi xe lăn tham dự sự kiện sau chấn thương khi quay Anh Hùng Chí - Ảnh 5

Hiện tại, dự án Anh Hùng Chí do Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đóng chính đã chính thức đóng máy toàn đoàn. Các khán giả tiếp tục hóng đợi những thông tin tiếp theo của anh chàng cũng như bộ phim này.

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